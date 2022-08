Le cardinal Marc Ouellet nie les allégations d’agression sexuelle à son endroit par l’entremise d’un message relayé par le Dicastère pour les évêques, dont il est préfet au Vatican.

Le cardinal Ouellet a «pris connaissance des fausses accusations» d’une ancienne agente de pastorale qui allègue avoir fait l’objet de gestes déplacés de sa part, alors qu’il était archevêque de Québec à la fin des années 2000. Il parle même de propos «diffamatoires» et n’hésitera pas à participer à une «enquête civile ouverte» pour «que la vérité soit rétablie» et que son «innocence soit reconnue».

Avant la sortie du cardinal Ouellet, le pape François a exclu une enquête canonique sur lui pour agression sexuelle, faute «d’éléments suffisants». Il s'agissait là de la décision du souverain pontife à la suite d’une enquête préliminaire menée par le père jésuite Jacques Servais.

À VOIR | Demandes d'action collective contre le clergé québécois: récapitulatif

Le nom de Marc Ouellet fait partie d’une liste de personnes visées par des demandes d’action collective contre les frères des écoles chrétiennes du Canada francophone et le Diocèse de Québec pour agressions sexuelles.

«F.», l'agente de pastorale citée dans l'une des demandes, était dans la vingtaine au moment des faits allégués et témoigne notamment d'un événement où Mgr Ouellet lui aurait dit que «c'était la deuxième fois qu'ils [se voyaient] cette semaine et qu'il [pouvait] bien l'embrasser à nouveau, car "il n'y a pas de mal à se gâter un peu"», avant de l'embrasser et glisser «une main dans son dos, jusqu'à ses fesses».

D’après la documentation reliée aux demandes d’action collective, il y a une centaine de victimes alléguées d’agressions sexuelles commises par des dizaines de prêtres ou membres du personnel du Diocèse de Québec.

Depuis la diffusion de ces demandes, d'autres femmes se sont manifestées avec des témoignages similaires contre des membres du clergé québécois.

Au moins trois femmes ont déposé des plaintes pour agression sexuelle contre l'archidiocèse de Montréal depuis que les allégations contre le cardinal Ouellet ont été rendues publiques, a confirmé l'ombudsman de l'archidiocèse de Montréal, Christine Kirouack.