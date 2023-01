L'acteur Kevin Spacey a plaidé non coupable pour sept autres infractions sexuelles en Grande-Bretagne, ce qui porte à 12 le nombre d'accusations auxquelles la star hollywoodienne fait face au Royaume-Uni.

Spacey, double lauréat d'un Oscar, a déjà plaidé non coupable d'avoir agressé sexuellement trois hommes entre 2004 et 2015 alors qu'il était directeur artistique du théâtre Old Vic à Londres. Il a comparu vendredi par liaison vidéo dans une salle d'audience de Londres.

Il fait désormais face à une douzaine d'accusations concernant quatre hommes entre 2001 et 2013.

Son procès doit commencer le 6 juin et durer trois à quatre semaines. Il se déroulera probablement à Old Bailey, le lieu des procès criminels les plus médiatisés de Grande-Bretagne.

Spacey, qui a des demeures à Londres et aux États-Unis, a été libéré sous caution et autorisé à retourner aux États-Unis après une audience préliminaire en juin.