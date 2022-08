Le nom du cardinal Marc Ouellet fait partie d’une liste de personnes visées par des demandes d’action collective contre les Frères des écoles chrétiennes du Canada francophone et le Diocèse de Québec pour agressions sexuelles.

Ainsi, le nom du cardinal Ouellet, qui est parmi les candidats pour succéder au pape François advenant le départ de ce dernier, fait surface dans une affaire de dénonciation massive, d'après l'information obtenue par Noovo Info auprès des avocats de la partie demanderesse.

L'allégation qui concerne directement le cardinal Ouellet décrit des événements survenus entre 2008 et 2010, et vécus par une agente de pastorale du Diocèse de Québec, qui dit avoir été agressée par Mgr Ouellet et l'abbé Léopold Manirabarusha.

Cette agente était dans la vingtaine au moment des faits allégués et témoigne notamment d'un événement où le cardinal Ouellet lui a dit que «c'était la deuxième fois qu'ils [se voyaient] cette semaine et qu'il [pouvait] bien l'embrasser à nouveau, car "il n'y a pas de mal à se gâter un peu"», avant de l'embrasser et glisser «une main dans son dos, jusqu'à ses fesses».

D’après la documentation reliée aux demandes, il y a 101 victimes alléguées d’agressions sexuelles commises par 88 prêtres ou membres du personnel du Diocèse de Québec. Toujours d’après ces documents envoyés à Noovo Info, 193 victimes allèguent avoir été «agressées par 116 membres de cette communauté».

Les demandes d’action collective comprennent la description d'une dizaine de cas troublants d’agression sexuelle survenus un peu partout à travers la province. On y décrit de la masturbation forcée, des attouchements et de la violence, entre autres.

Les faits allégués se sont produits alors que plusieurs des victimes présumées étaient mineures, et certains prêtres ou membres du personnel auraient perpétrées des agressions à plusieurs reprises. Les victimes portent plainte aujourd'hui pour une variété de séquelles allant de tentatives de suicide à la dépression, en passant par de l’anxiété et de la consommation d’alcool ou de drogue.

Les victimes alléguées exigent notamment une compensation financière et punitive «à déterminer», dans leur demande soumise à la Cour supérieure du Québec.

Le cardinal Ouellet, né à La Motte en Abitibi et âgé de 78 ans, a fait ses études théologiques à Montréal dans les années 1960. Son parcours a été initié quand il est devenu prêtre dans le diocèse de sa région en 1968. Mgr Ouellet a été nommé archevêque de Québec par le pape Jean-Paul II en 2002 et a quitté cette fonction en 2010.

Le pape François vient tout juste de visiter le Québec dans le cadre d’une tournée canadienne, marquée par les excuses du Vatican auprès des survivants des pensionnats autochtones au pays. Lors de sa visite, le pape a reconnu les abus sexuels infligés aux «mineurs et aux personnes vulnérables», bien qu’il n’ait pas spécifiquement dit que des abus sexuels s’étaient produits dans les pensionnats.

Avec de l'information de La Presse canadienne