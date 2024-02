Québec offre dès mardi l'accès à une nouvelle formation de courte durée pour former des préposées et préposés en soutien à domicile, soit des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS).

L'objectif de cette nouvelle mouture est de former, d'ici l'automne 2024, 1 000 nouvelles et nouveaux préposés qui pourront travailler en soutien à domicile.

Québec veut ainsi «poursuivre le virage majeur vers les soins à domicile que le gouvernement s'est engagé à prendre», précise un communiqué conjoint des ministères de la Santé, de l'Éducation et des Aînés.

«Les Québécoises et les Québécois veulent être soignés à la maison le plus longtemps et le plus souvent possible. De plus, dans le contexte actuel du vieillissement de la population, il est de notre responsabilité de miser sur les options à l'extérieur des infrastructures propres de notre réseau de la santé [...]», a affirmé Christian Dubé, ministre de la Santé.

«C'est un geste de plus pour renforcer les équipes de soins à domicile afin de diminuer le recours aux agences privées. Cela s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour réaliser un virage majeur en soutien à domicile.» - Gouvernement du Québec

La formation de courte durée est d'une durée de 705 heures, réparties sur une période d'environ cinq mois, comparativement à 870 heures pour la formation régulière. Elle sera offerte partout au Québec, dans plusieurs centres de formation professionnelle. Les premières cohortes amorceront leur formation au cours des prochaines semaines.

Afin de soutenir financièrement les futurs préposés et préposées durant leur parcours d'apprentissage, une bourse de 12 000 dollars sera accordée «en contrepartie d'une période d'engagement de six mois à travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux.»

«En plus du soutien financier, les futurs préposés et préposées seront assurés d'un emploi, et ce, dès l'obtention de leur attestation», précise le communiqué du gouvernement.

«La formation de préposé aux bénéficiaires et d'auxiliaire en services de santé et services sociaux est un bel exemple de l'engagement des réseaux de la santé et de l'éducation pour répondre aux besoins sur le terrain. Le nouveau programme permettra d'accéder à une carrière valorisante et stimulante. Au terme de leur formation, les personnes diplômées joueront un rôle essentiel, notamment dans nos CHSLD et nos maisons des aînés. [...] », a souligné Bernard Drainville, ministre de l'Éducation.

Il est possible de s'inscrire dès mardi en faisant une demande d'admission au programme d'études, sur le site Québec.ca.

Rappelons qu'un programme d'études de courte durée pour les PAB en CHSLD a vu le jour en juin 2020. Lancé pendant la pandémie de la COVID-19, ce programme avait permis l'embauche de plus de 10 000 PAB dans le réseau de la santé et des services sociaux.

En mai dernier, le gouvernement du Québec avait ouvert une formation courte qui aura permis de former 3 000 préposés et préposées aux bénéficiaires (PAB) pour travailler en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et dans les maisons des aînés.

Dans les deux dernières années, le gouvernement du Québec a aussi autorisé, entre autres, un programme collégial en accéléré en CPE ainsi qu'une formation de courte durée en construction.

QS soulève une «incohérence»

Bien que le co-porte-parole de Québec solidaire, Garbriel Nadeau-Dubois, ait salué l'initiative du gouvernement Legault pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, il voit une incohérence avec le programme de formation accélérée pour le domaine de la construction annoncé cette année par le ministre du Travail, Jean Boulet.

«Dans le cas (du programme pour les préposés aux bénéficiaires) on exige quand même que les gens aillent travailler dans le réseau pendant un certain temps, ce qui n'a pas été fait quand on a lancé un programme pour la construction. Il y a quand même une incohérence que moi je m'explique mal», a déclaré M. Nadeau-Dubois.

«C'est de l'argent public qui va dans la rémunération de ces formations, on s'attendrait à ce que ça vienne avec des garanties de travailler dans le domaine approprié.»

Malgré tout, M. Nadeau-Dubois estime qu'il s'agit «d'un bon programme». «En matière de vieillissement à la population, on a tout un défi de société. À Québec solidaire, les solutions qui fonctionnent et qui nous permettent de relever ces défis-là, on ne va pas les critiquer juste parce qu'elles viennent de la CAQ. Ce programme-là c'est une bonne idée, c'est un bon programme.»

Du côté du Parti libéral du Québec, le chef intérimaire Marc Tanguay a dit qu'il attendrait les résultats du programme avant de le juger. «Oui, c'est un autre pas dans la bonne direction, mais investit-il de l'argent de façon efficiente et quels sont les résultats, a-t-il questionné. C'est un gouvernement qui ne nous a pas habitués à avoir — dans tous les dossiers— des résultats tangibles. Pis ça, eh bien on jugera l'arbre à ses fruits.»

Avec des informations de La Presse canadienne.