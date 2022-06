En date du 12 juin, l’aide financière d’urgence pour les Ukrainiens se trouvant au Canada en vertu de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) atteignait les 48 millions de dollars.

C’est ce qu’a confirmé à Noovo Info le ministère de l’Emploi et du développement social.



Cette aide d'urgence consiste en un paiement unique de 3000 $ par adulte et de 1500 $ par enfant. Elle est offerte aux Ukrainiens et aux membres de leur famille qui sont arrivés dans le cadre d'un programme d'urgence qui leur permet de vivre, de travailler et d'étudier au Canada pour une période allant jusqu'à trois ans.

Le gouvernement avait approuvé 120 668 demandes en date du 25 mai dans le cadre du programme d'urgence, et plus de 35 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada entre le 1er janvier et le 22 mai.

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a indiqué par courriel qu’il n’avait pas de projection pour le moment au sujet du nombre de personnes qui bénéficieraient de cette aide dans le futur.

«Comme l’AVUCU est un programme de résidence temporaire, il est difficile de dire avec certitude combien de personnes viendront au Canada par son entremise, a-t-on fait savoir. Certaines personnes pourraient ne pas demander d’aide financière et d’autres dont la demande de visa a été approuvée pourraient choisir de rester en Europe où elles sont plus proches de leur famille et d’autres réseaux de soutien.»

Avec les informations de Laura Osman, La Presse canadienne.