Air Canada adopte une nouvelle mesure pour mieux servir les voyageurs vivant avec un handicap non visible, alors que le transporteur cherche à améliorer l'accessibilité après des cas de mauvais traitements.

La compagnie aérienne établie à Montréal a annoncé mardi son adhésion au programme Tournesol des handicaps invisibles, qui permet aux clients de porter un symbole discret de tournesol. Il indique au personnel que ces passagers peuvent avoir besoin d'une assistance supplémentaire ou des besoins particuliers.

Air Canada a mentionné être devenue la première société aérienne nord-américaine à joindre ce programme.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan triennal d'accessibilité d'Air Canada. Elle fait suite également à de nombreux cas concernant de mauvais traitements envers des passagers rapportés l'an dernier, notamment un incident au cours duquel un homme atteint de paralysie cérébrale spastique a été contraint de se traîner hors d'un avion en raison d'un manque d'aide.

En novembre, le PDG Michael Rousseau s'est excusé pour les lacunes du transporteur en matière d'accessibilité. Il a aussi annoncé qu'il accélérerait le plan d'accessibilité de l'entreprise ainsi que de nouvelles mesures visant à améliorer l'expérience de voyage de centaines de milliers de passagers vivant avec un handicap.

La compagnie aérienne a expliqué mardi dans un communiqué que le cordon Tournesol sera disponible aux comptoirs d'enregistrement de plusieurs aéroports du pays et à bord de tous les vols d'Air Canada.

Le transporteur mentionne qu'il formera et sensibilisera ses employés afin qu'ils puissent reconnaître et répondre de manière appropriée aux clients participants, dont les handicaps peuvent aller de l'autisme à la perte d'audition en passant par la maladie d'Alzheimer.

«Chaque année, nous recevons 1,3 million de demandes d'accessibilité des clients. Cette initiative démontre encore une fois notre engagement à améliorer l'accessibilité», a déclaré par voie de communiqué le vice-président - Expérience client et Stratégie de l'exploitation à Air Canada, Tom Stevens.

Le programme Tournesol a été lancé à l'aéroport Gatwick de Londres en 2016, et s'est depuis étendu à plus de 230 aéroports et 15 compagnies aériennes à travers le monde. Les transporteurs comprennent British Airways, Air France-KLM et Ryanair, mais aucun n'était basé en Amérique du Nord jusqu'à présent.

«Air Canada et le programme Tournesol s'engagent ensemble à ce que ceux qui portent le cordon soient reconnus et obtiennent le soutien supplémentaire, l'empathie et la bienveillance dont ils ont besoin pendant un vol», a affirmé Paul White, chef de la direction de Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, une société privée du Royaume-Uni qui gère le programme mondial.