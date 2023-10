Les principales compagnies aériennes, dont Air Canada, ont suspendu leurs vols vers Israël après que le pays a déclaré la guerre à la suite d’une attaque massive du Hamas.

Air Canada a pris cette décision à compter du dimanche 8 octobre, «compte tenu de l'évolution de la situation en Israël», a indiqué le département des communications de la compagnie aérienne dans un courriel envoyé à Noovo Info.

Les vols en partance pour Tel-Aviv n'avaient pas encore été annulés en prévision de mardi au moment d'écrire ces lignes, mais «nous suivons de près cette situation et nous ajusterons nos plans si nécessaire», disent les relations médias d'Air Canada.

«Nous restons en contact avec le gouvernement canadien. Air Canada reprendra ses activités à destination de Tel-Aviv dès que la situation se sera stabilisée.» - Extrait d'un courriel d'Air Canada

Air Canada dit avoir mis en place une politique destinée aux passagers de vols à destination et en provenance de Tel-Aviv pour leur permettre d'apporter des modifications à leur voyage, y compris des options de remboursement.

Air Canada offre actuellement 10 vols hebdomadaires à destination de Tel-Aviv au départ de Toronto (tous les jours) et de Montréal (trois fois par semaine).

Aux États-Unis, American Airlines, United Airlines et Delta Air Lines ont suspendu leurs services, tandis que le Département d'État américain a publié des avis aux voyageurs pour la région, citant un potentiel de terrorisme et de troubles civils.

American Airlines a, pour sa part, suspendu son service vers Tel-Aviv jusqu'à vendredi. La compagnie aérienne a déclaré avoir émis une alerte de voyage offrant une flexibilité supplémentaire aux clients dont les projets de voyage sont affectés.

«Nous continuons de surveiller la situation en gardant à l'esprit la sûreté et la sécurité et ajusterons nos opérations si nécessaire», a déclaré American Airlines.

United a déclaré qu’elle avait autorisé deux vols réguliers au départ de Tel-Aviv samedi soir et tôt dimanche, et qu’elle avait hébergé ses clients, ses équipages et ses employés qui se trouvaient à l’aéroport. La compagnie aérienne a déclaré que ses vols à Tel-Aviv resteraient suspendus jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Delta a déclaré que ses vols à Tel-Aviv avaient été annulés cette semaine. La compagnie aérienne a souligné qu’elle surveille la situation et ajustait ses horaires en conséquence. La société indique que les clients dont les vols ont été annulés ou qui souhaitent modifier leur billet pour Tel-Aviv doivent consulter l'application Delta, le site Web ou appeler les réservations Delta pour effectuer des ajustements.

Avec de l'information de The Associated Press.