L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) dit avoir conclu une entente de principe sur une éventuelle fusion avec l'Association des pilotes de ligne (ALPA), le plus grand syndicat de pilotes de ligne au monde.

Dans un communiqué publié mardi, les deux associations déclarent que l'accord sera soumis au vote des pilotes d'Air Canada ainsi que du conseil exécutif et du conseil d'administration de l'ALPA.

Les deux groupes affirment que l'accord les rapproche de la réalisation de l'objectif commun de faire progresser la profession de pilote et la sécurité aérienne au Canada et aux États-Unis. Ils disent qu'en travaillant dans l'unité, ils sont convaincus qu'ils seront plus forts ensemble.

L'Association des pilotes d'Air Canada, qui est établie dans la région de Toronto, dit représenter plus de 4500 membres qui transportent des passagers et du fret à bord des appareils d’Air Canada et d’Air Canada rouge, avec des bases de pilotes à Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver.

L'Association des pilotes de ligne affirme représenter plus de 67 000 pilotes dans 39 compagnies aériennes des États-Unis et du Canada.