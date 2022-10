Airbnb poursuit ses efforts pour réduire le nombre de fêtes perturbatrices au sein des habitations de ses membres et déploie de nouvelles défenses pour faire face à la fin de semaine d’Halloween.



L’entreprise subit une pression croissante pour réprimer les fêtes depuis 2019, lorsqu’une fête d’Halloween a tourné au drame dans une banlieue de San Francisco où cinq personnes ont perdu la vie dans une fusillade.

Pour empêcher les réservations pouvant mener à l’organisation de grandes fêtes, Airbnb prendra des mesures sur certaines réservations locales effectuées par des clients sans historique de critiques positives pour l’Halloween 2022.

Par exemple, les voyageurs sans historique d'avis positifs sur Airbnb se verront interdire de faire des réservations d'une nuit dans des logements entiers.

Airbnb demande également aux invités qui tentent de faire des réservations locales pendant le week-end d'Halloween, d’attester de manière affirmative qu'ils comprennent qu'Airbnb interdit les fêtes et s'ils enfreignent cette règle, ils peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires de la part de l'entreprise.

«Nous comprenons qu'une majorité de nos invités respectent les maisons de leur hôte et le quartier qui les entoure. Nous continuons de croire que ces défenses contribuent à rendre les voyages plus sûrs, à lutter contre les comportements et les fêtes perturbateurs tout en permettant aux invités, aux hôtes et aux voisins de profiter du week-end d'Halloween en toute sécurité», peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise.

Une démarche similaire, menée pour l’Halloween 2021, avait permis de diminuer d’environ 37% des incidents chez les hôtes d’Airbnb du Canada et des États-Unis tels que les fêtes non autorisées, selon des données de l’entreprise.

Cette mesure s'ajoute à celles déjà annoncées en juin pour repérer et bloquer les personnes qui essaient d'utiliser le service de location d'hébergement à court terme dans le but d'organiser une fête.