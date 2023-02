Selon de nouvelles études danoises, ajouter du lait à votre café du matin peut stimuler la réponse anti-inflammatoire de votre corps.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Dans ces études de l’Université de Copenhague et publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry et le journal Food Chemistry, les chercheurs ont examiné comment les antioxydants appelés polyphénols interagissent avec les acides aminés, qui constituent les protéines. Une partie de leur travail consistait à combiner une boisson riche en polyphénols – le café – avec une autre riche en protéines – le lait.

«Dans l’étude, nous montrons que lorsqu’un polyphénol réagit avec un acide aminé, son effet inhibiteur sur l’inflammation dans les cellules immunitaires est renforcé», a affirmé la professeur Marianne Nissen Lund, qui a dirigé l’étude, dans un communiqué de presse. «À ce titre, il est clairement imaginable que ce cocktail puisse également avoir un effet bénéfique sur l’inflammation chez l’homme.»

La réponse inflammatoire d’une personne se déclenche lorsque le système immunitaire du corps libère des globules blancs pour combattre les substances étrangères telles que les bactéries et les virus, selon les chercheurs. Cela peut également se produire lorsque les tendons et les muscles sont surmenés, ainsi que dans des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde.

À lire | Conduire ou ne pas conduire: l'alcool au volant en cinq mythes

Les polyphénols, quant à eux, se trouvent naturellement chez les humains, les plantes, les fruits et les légumes et sont utilisés pour aider à empêcher les aliments de devenir rances.

Les chercheurs ont testé cet effet anti-inflammatoire sur les cellules immunitaires. Ils disent que les cellules qui recevaient à la fois des polyphénols et des acides aminés étaient deux fois plus efficaces pour combattre l’inflammation que les cellules qui ne recevaient que des polyphénols.

Les scientifiques ont également examiné comment les molécules se lient les unes aux autres dans une boisson comme le café au lait et ont découvert que la même réaction se produisait.

Les chercheurs disent que cet effet anti-inflammatoire peut se produire lors de la combinaison d’autres types d’aliments, comme un plat de viande avec des légumes ou un smoothie avec du lait ou du yaourt.