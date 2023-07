Près de 200 millions de personnes aux États-Unis, soit 60 % de la population américaine, sont sous le coup d'un avis de chaleur, ou d'une alerte ou d'une veille aux inondations, alors que les températures élevées se répandent et que de nouvelles régions sont prévenues qu'elles doivent s'attendre à de violentes tempêtes.

Le Service météorologique national a prévenu qu'une vague de chaleur «dangereuse» a commencé à griller le nord-est et le centre du littoral atlantique jeudi et qu'elle se poursuivra pendant le week-end. Des orages violents et des crues soudaines sont possibles dans certaines parties du nord-est et du sud, en Nouvelle-Angleterre et dans le sud de la Floride. Pendant ce temps, la série de températures record persistera dans le sud-ouest et le Midwest.

«Toutes les grandes villes sont touchées, a dit Bob Oravec, le prévisionniste en chef du Centre de prévision météorologique du Service météorologique national. C'est pourquoi la population (touchée) est si importante.»

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que les changements climatiques, dus à l'utilisation de combustibles fossiles, entraîneront des épisodes plus nombreux et plus longs de conditions météorologiques extrêmes.

La prévision d'une chaleur excessive persistante intervient un jour après que l'Organisation météorologique mondiale et le service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne aient déclaré que juillet 2023 serait le mois le plus chaud jamais enregistré.

Jeudi, la chaleur et l'humidité dans les grandes villes de la côte Est, notamment à Washington, Philadelphie et New York, ont créé une sensation de chaleur supérieure à 37,8 degrés Celsius. Les prévisionnistes s'attendent à ce que plusieurs records soient battus vendredi avec des températures de 5,5 à 8 degrés Celsius au-dessus de la moyenne.

En Nouvelle-Angleterre, les communautés se préparent à faire face à la «double menace», comme l'a appelée M. Oravec, de la chaleur extrême et des crues soudaines.

«On peut avoir de très fortes chaleurs pendant une bonne partie de la journée, puis un orage violent qui produit de fortes pluies et peut provoquer des inondations», a-t-il expliqué.

Le sud-ouest et le sud des Plaines continuent de connaître des records de chaleur. Là-bas, les températures oppressantes recouvrent la région depuis des semaines. Un météorologue basé au Nouveau-Mexique a qualifié de sans précédent cette période prolongée de températures supérieures à 37,8 °C.

En raison de la chaleur extrême, deux des plus grands réseaux électriques du pays sont sous tension, ce qui pourrait affecter la capacité des Américains à se rafraîchir.

Le plus grand réseau électrique du pays, PJM Interconnection, a proclamé mercredi une alerte d'urgence énergétique de niveau 1 pour son réseau de 13 États, ce qui signifie que la société s'inquiète de sa capacité à fournir suffisamment d'électricité.

«PJM dispose actuellement d'une production suffisante pour répondre à la demande prévue, mais les opérateurs continuent de surveiller les conditions du réseau pour détecter tout changement», a dit Jeffrey Shields, le porte-parole de l'entreprise.

PJM n'est pas le seul réseau électrique à lancer une telle alerte. Le Midcontinent Independent System Operator, qui couvre principalement les États du Midwest et des Plaines du Nord, a lancé une alerte similaire jeudi.

Le California Independent System Operator a également lancé une alerte d'urgence énergétique pour la soirée de mercredi, en partie en raison de l'excès de chaleur dans le sud de la Californie, mais elle a expiré le même jour. Anne Gonzales, une porte-parole du CAISO, a assuré que l'organisme devrait être en mesure de répondre à la demande au cours des prochains jours.

Un porte-parole de l'Electric Reliability Council of Texas, qui couvre la majeure partie du Texas, a quant à lui déclaré que son réseau fonctionnerait normalement pendant cette nouvelle vague de conditions météorologiques extrêmes à travers le pays.

Vendredi matin, seul le Michigan était touché par des pannes importantes, avec un peu plus de 80 000 clients privés d'électricité, selon le site poweroutage.us.