Arrêté par les forces de l'ordre il y a quelques jours, l'attaquant Alex Galchenyuk a intégré mardi le programme d'aide de la LNH et l'Association des joueurs en matière de dépendances.

L’incident est survenu le 9 juillet dernier. L’Américain âgé de 29 ans a été arrêté pour avoir effectué un délit de fuite, à Scottsdale, en Arizona. Il a depuis été libéré par les Coyotes de l’Arizona.

D’après le rapport policier rendu public, Galchenyuk a menacé violemment des agents, après que sa voiture eut percuté une affiche.

Dans une lettre destinée à l’organisation des Coyotes et ses partisans, Galchenyuk a qualifié son comportement de «profondément offensant, déplacé, horrible, embarrassant, irrespectueux et carrément atroce.»

«J’ai honte et je suis déçu de moi-même, et je me sens très mal d’avoir laissé tomber autant de gens. Ma famille comptait sur moi pour faire mieux; les Coyotes et leurs partisans incroyables méritent mieux, tout comme les officiers de police qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité», a-t-il ajouté.

Selon ce que rapporte la journaliste Emily Kaplan, du réseau ESPN, Galchenyuk aurait également présenté ses excuses aux forces policières pour son comportement «profondément irrespectueux».

«Mes actions après avoir bu ne sont pas représentatives de qui je suis, mais je dois prendre la responsabilité de mes gestes [...] Ce que vous faites, de mettre vos vies en jeu afin de protéger et servir les autres, n’est rien de moins qu’héroïque. J’apprécie et respecte chacune de vous, et souhaite vous assurer que je travaillerai sur moi-même chaque jour dans le but d’un jour [...] pouvoir obtenir votre pardon», écrit le joueur.