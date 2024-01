Le joueur de hockey professionnel Alex Formenton, ancien membre des Sénateurs d'Ottawa qui joue actuellement en Suisse, a été accusé par la police de London, en Ontario, a annoncé son avocat, dimanche.

«La police de London a inculpé plusieurs joueurs, dont Alex Formenton, en lien avec une accusation portée en 2018», a déclaré l'avocat principal Daniel Brown dans un courriel.

Des séquences vidéo ont montré Formenton portant une veste grise, un pantalon sombre et des chaussures blanches alors qu'il entrait dans un commissariat de police de London, dimanche matin, avec son représentant légal. Il n'a émis aucun commentaire.

Un message de suivi laissé à Brown et un message à l'agent de Formenton n'ont pas été immédiatement renvoyés.

Le Globe and Mail, citant deux sources anonymes, a rapporté mercredi dernier que les accusations étaient liées à une prétendue agression sexuelle collective contre une femme dans une chambre d'hôtel à London, en Ontario, en 2018. Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

«Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter pour juger sans entendre toutes les preuves.» -Me Daniel Brown, avocat principal

Formenton est l'un des cinq joueurs d'Équipe Canada junior de 2018 qui ont récemment pris un congé pour une durée indéterminée de leurs clubs professionnels. Ces congés sont survenus à la suite d'un rapport selon lequel cinq membres de cette équipe avaient été priés de se rendre aux policiers pour faire face à des accusations d'agression sexuelle.

Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, Michael McLeod et Cal Foote, tous deux des Devils du New Jersey, et Dillon Dube, des Flames de Calgary, ont également obtenu un congé de leurs équipes respectives de la LNH ces derniers jours.

Le ministère du Procureur général de l'Ontario a expliqué mercredi dernier qu'aucune accusation relative à l'incident de 2018 n'avait été déposée devant le tribunal. La Presse Canadienne ne dispose d'aucune information reliant les absences des joueurs à l'enquête.

Formenton serait le seul joueur à s'être rendu.

«Nous fournirons toutes les mises à jour lors de notre conférence de presse prévue le 5 février 2024» -Matthew Dawson, porte-parole de la police de London, dans un courriel

Formenton, qui a été sélectionné au 47e rang du repêchage de 2017 par les Sénateurs, a inscrit un sommet en carrière de 18 buts et 32 points en 2021-2022. Il n'a pas pu s'entendre sur un nouveau contrat en tant que joueur autonome avec compensation et il a signé une entente en Suisse.

Son club suisse, le HC Ambri-Piotta, a invoqué des raisons personnelles pour justifier son départ et a dit qu'il avait été autorisé à revenir au Canada.

Les Flyers ont invoqué des raisons personnelles pour expliquer le départ de Hart. Les Flames ont cité la santé mentale de Dube, tandis que les Devils n'ont pas donné de raison pour laquelle McLeod et Foote ont obtenu un congé.

L'incident se serait produit à la suite d'un gala de Hockey Canada en juin 2018, au cours duquel les joueurs ont été honorés pour leur victoire au Mondial junior de cette année-là.

Une femme identifiée comme E.M. dans des documents judiciaires a intenté une poursuite de 3,55 millions $ au printemps 2022, qui a rapidement été réglée à l'amiable par Hockey Canada avant que TSN ne révèle l'histoire pour la première fois.

Des révélations ultérieures selon lesquelles l'organisation nationale maintenait un fonds puisant dans les frais de hockey mineur pour payer les responsabilités non assurées, y compris les poursuites liées aux agressions sexuelles, ont déclenché une réaction sans précédent contre l'organisme directeur du sport.

La gouvernance et la transparence de Hockey Canada ont par la suite été remises en question, menant à une série d'audiences parlementaires.

Des responsables de Hockey Canada ont témoigné devant des parlementaires en juin 2022 que l'organisation avait «fortement encouragé» mais sans mandat, les 19 joueurs présents au gala de London à parler à ses propres enquêteurs tiers.

Les retombées ont été rapides.

Le gouvernement fédéral a gelé le financement, tandis que plusieurs entreprises commanditaires ont suspendu leur soutien. Hockey Canada a rouvert son enquête tierce en juillet 2022, ajoutant que la participation des joueurs était désormais obligatoire.

La Presse Canadienne a été la première à en parler plus tard ce mois-là. Hockey Canada maintenait un fonds qui puisait dans les cotisations des membres du hockey mineur pour payer les dettes non assurées, y compris les réclamations pour agression et abus sexuels.

Après une série de comparutions désastreuses sur la colline du Parlement à Ottawa, le président et chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, a quitté l'organisation en octobre 2022, le jour même de la démission de l'ensemble du conseil d'administration.

La police de London, quant à elle, a clôturé une première enquête en février 2019 sans porter plainte, mais a rouvert le dossier en 2022.

Un enquêteur principal a écrit dans des documents juridiques déposés auprès des tribunaux de l'Ontario en décembre 2022 qu'il y avait des raisons de croire qu'une femme avait été agressée sexuellement par cinq joueurs de l'équipe junior.

La LNH a également lancé sa propre enquête, dont le sous-commissaire Bill Daly a mentionné en juin qu'elle était terminée.

En collaboration avec Hockey Canada et la police de London, ç'a donné lieu à trois enquêtes distinctes sur un incident qui a jeté une ombre sur le sport au Canada.

Hockey Canada a déclaré en novembre que les conclusions de son rapport indépendant faisaient l'objet d'un appel.

Tous les joueurs d'Équipe Canada junior de 2018 ont été exclus des événements internationaux.

Un responsable de Hockey Canada a fait savoir à un comité parlementaire lors de l'une de ses audiences de 2022 que l'organisation avait versé 7,6 millions $ dans le cadre de neuf règlements liés à des abus et agressions sexuels depuis 1989, sans compter l'incident de London.

Smith a pris le titre supplémentaire de président-directeur général de Tom Renney, mais il a été démis de ses fonctions trois mois plus tard au milieu d'appels fulgurants pour sa démission.