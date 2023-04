Alors que les gouvernements étrangers transportaient par avion des centaines de leurs diplomates et autres citoyens du Soudan, les Soudanais cherchaient désespérément lundi des moyens d'échapper au chaos, craignant que les deux généraux rivaux du pays n'intensifient leur bataille pour le pouvoir une fois les évacuations terminées.

De nombreux Soudanais, ainsi que des Égyptiens et d'autres étrangers qui ne pouvaient pas prendre l'avion, ont risqué le long et dangereux trajet jusqu'à la frontière nord de l'Égypte.

«Nous avons voyagé 15 heures sur terre à nos risques et périls», a déclaré Suliman al-Kouni, un étudiant égyptien, au poste frontière d'Arqin avec l'Égypte. «Il y a des bus aussi qui transportent des centaines de personnes», a-t-il déclaré. Al-Kouni faisait partie des dizaines d'étudiants égyptiens qui faisaient le voyage. «Mais beaucoup de nos amis sont toujours piégés au Soudan», a-t-il raconté.

L'éminent cinéaste soudanais Amjad Abual-Ala a écrit sur Facebook que sa mère, ses frères et sœurs et ses neveux «sont sur la route du Soudan au Caire en passant par Assouan», en référence à la ville la plus au sud de l'Égypte.

Les combats ont fait rage à Omdurman, une ville de l'autre côté du Nil depuis Khartoum, ont déclaré des habitants, malgré un cessez-le-feu espéré coïncidant avec la fête musulmane de trois jours de l'Aïd al-Fitr.

«Nous n'avons pas vu une telle trêve», a déclaré Amin al-Tayed depuis son domicile près du siège de la télévision d'État à Omdurman, ajoutant que des tirs nourris et des explosions tonitruantes avaient secoué la ville.

Les morts et les blessés s'accumulent

Plus de 420 personnes, dont 264 civils, ont été tuées et plus de 3 700 blessées en neuf jours de combats entre les forces armées soudanaises et le puissant groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide.



Les RSF ont déclaré que les forces armées avaient déclenché des frappes aériennes sur le quartier huppé de Kafouri, au nord de Khartoum. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de l'armée. La violence en cours a affecté les opérations au principal aéroport international, détruisant des avions civils et endommageant au moins une piste, et une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus. D'autres aéroports ont également été mis hors service.

Pourtant, les deux parties ont suffisamment atténué les combats pour que le flot d'avions militaires internationaux atterrisse dans la région de Khartoum et en extraie des citoyens étrangers depuis dimanche.

L'exode a commencé dimanche matin avec des forces d'opérations spéciales américaines entrant et sortant de Khartoum en hélicoptères pour évacuer le personnel de l'ambassade des États-Unis.

La France a fait venir près de 400 personnes, dont des citoyens de 28 pays, sur quatre vols vers la nation voisine de la Corne de l'Afrique, Djibouti, dont deux pendant la nuit. Un C-130 Hercules de l'armée de l'air néerlandaise s'est envolé du Soudan vers la Jordanie aux premières heures de lundi, transportant à son bord des évacués de diverses nationalités, dont des Néerlandais. L'Allemagne a jusqu'à présent effectué trois vols depuis le Soudan, amenant plus de 300 personnes en Jordanie.

L'Italie, l'Espagne, la Jordanie et la Grèce ont également fait sortir au total plusieurs centaines de personnes supplémentaires, y compris leurs propres citoyens ou ceux d'autres pays.

Les évacuations semblent susceptibles de se poursuivre si les conditions de combat le permettent. Bien que les responsables américains aient déclaré qu'il était trop dangereux pour une évacuation coordonnée par le gouvernement de milliers de citoyens américains privés, d'autres pays se sont empressés d'expulser leurs citoyens qui voulaient partir.

Des ressortissants japonais sont transportés par voie terrestre vers une ville de l'Est pour être récupérés par des avions japonais positionnés à Djibouti, ont indiqué les médias japonais. La France et l'Allemagne se sont chacune déclarées prêtes à faire plus de vols si possible.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a tweeté que les forces armées britanniques avaient évacué le personnel diplomatique britannique et les personnes à sa charge. Mais le ministre britannique du Moyen-Orient, Andrew Mitchell, a déclaré qu'environ 2 000 citoyens britanniques encore au Soudan se sont inscrits auprès de l'ambassade pour une éventuelle évacuation. De nombreux Britanniques du pays se sont plaints d'un manque d'informations de la part du gouvernement et se disent dans l'ignorance de tout plan d'évacuation.

Mitchell a déclaré à la BBC que le gouvernement faisait une «planification intense» pour «une série d'évacuations possibles».

L'Égypte, qui a déclaré avoir plus de 10 000 citoyens au Soudan, a exhorté les habitants des villes autres que Khartoum à se rendre dans les bureaux consulaires de Port Soudan et de Wadi Halfa dans le nord pour évacuation, a rapporté l'agence de presse publique MENA.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré lundi aux journalistes à Luxembourg que l'opération d'évacuation avait été un succès, avec plus de 1 000 personnes évacuées par les membres de l'UE.

«Nous devons continuer à faire pression pour un règlement politique. Nous ne pouvons pas nous permettre que le Soudan, qui est un pays très peuplé, implose car il enverra des ondes de choc dans toute l'Afrique», a-t-il déclaré. Plus tôt, il avait tweeté qu'il avait parlé avec les commandants rivaux pour demander un cessez-le-feu.

Cependant, le chef de l'armée, le général Abdel-Fattah Burhan, et le chef des RSF, le général Mohammed Hamdan Dagalo, semblaient jusqu'ici déterminés à se battre jusqu'au bout. Des milliers de Soudanais ont fui les combats à Khartoum et ailleurs, ont indiqué des agences de l'ONU, mais des millions de personnes se réfugient chez elles au milieu d'explosions, de coups de feu et de pillages sans électricité, nourriture ou eau adéquates.

Les hôpitaux ont du mal alors que la violence fait rage. De nombreux blessés sont bloqués par les combats, selon le Syndicat des médecins soudanais qui surveille les pertes, suggérant que le nombre de morts est probablement plus élevé que ce que l'on sait.

Les généraux rivaux sont arrivés au pouvoir après qu'un soulèvement pro-démocratie a conduit à l'éviction en 2019 de l'ancien homme fort Omar al-Bashir. En 2021, les généraux ont uni leurs forces pour prendre le pouvoir lors d'un coup d'État.

La violence actuelle est survenue après que Burhan et Dagalo se soient disputés au sujet d'un récent accord négocié à l'échelle internationale avec des militants pour la démocratie qui visait à intégrer la RSF dans l'armée et éventuellement à conduire à un régime civil.

Khalid Omar, porte-parole du bloc pro-démocratie qui cherche à rétablir un régime civil, a exhorté les deux généraux à résoudre leurs différends. «Il y a une opportunité d'arrêter cette guerre et de mettre le comté sur la bonne voie», a-t-il écrit sur Facebook. «C'est une guerre alimentée par des groupes du régime déchu qui veulent qu'elle continue.»

Dans d'autres combats, un haut responsable militaire a déclaré avoir repoussé une attaque des RSF contre la prison de Kober à Khartoum où sont détenus el-Béchir et d'anciens responsables de son mouvement. Un certain nombre de prisonniers ont fui et certains ont été tués ou blessés, mais al-Bashir et d'autres détenus de haut niveau se trouvaient dans une zone « hautement sécurisée», le responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Le Soudan a connu dimanche un «effondrement quasi total» des services Internet et téléphoniques, selon le service de surveillance NetBlocks.

«Cela aura un effet majeur sur la capacité des résidents à rester en sécurité et aura un impact sur les programmes d'évacuation en cours», a déclaré le directeur de Netblocks, Alp Toker.

Avec la collaboration d'Isabel DeBre, Samy Magdy, Michael Corder, Angela Charlton, Frances D'Emilio et Fay Abuelgasim, AP.