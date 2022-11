Alphonso Davies a dit se sentir en mesure de jouer lors du premier match du Canada à la Coupe du monde de soccer, mercredi, en dépit d'une élongation à un ischio-jambier survenue dans un match du Bayern Munich.

«Je suis prêt à commencer», a affirmé Davies lors d'une entrevue accordée au réseau TSN dimanche.



«Lorsque j'ai subi ma blessure, sur le coup, j'étais anéanti, pas seulement pour moi, mais pour l'équipe avec laquelle je jouais à l'époque et, évidemment, la Coupe du monde, a-t-il ajouté. Mais heureusement, la blessure n'était pas trop grave et maintenant, nous sommes toujours en mode récupération, nous essayons toujours de guérir. Et oui, ça va bien, et je suis seulement heureux d'être ici et heureux de représenter mon pays.»

Davies est arrivé au Qatar vendredi soir, après avoir subi des traitements à Munich pour soigner la blessure survenue dans un match de la Bundesliga, le 6 novembre.

Lorsqu'il a rencontré les journalistes, samedi, l'entraîneur-chef John Herdman n'avait pas paru aussi positif que Davies quant aux chances que son jeune joueur prenne part au match contre la Belgique.

Même si Davies avait pu participer à des portions d'entraînement avec contact, il cherchait encore à retrouver sa vitesse de pointe, avait expliqué Herdman.

«Il n'a pas encore atteint cette vitesse maximale et quand vous êtes blessé aux ischio-jambiers, c'est toujours le moment clé. C'est là que l'ischio-jambier est poussé à sa limite» a dit Herdman.

Davies s'est montré plus optimiste.

«Je sais qu'ils ne m'enverraient pas sur le terrain si c'était, vous savez, 50-50. Je pense qu'ils savaient à 100 pour cent que je serai capable de bien me rétablir et de participer à ce tournoi.»

Samedi et dimanche, Davies a pris part à de brèves portions des séances d'entraînement accessibles aux membres des médias.

«C'est très stimulant», a résumé l'attaquant Jonathan David.

____

Pour suivre les matchs, consultez le calendrier sur RDS.ca

Découvrez toutes les nouvelles de la Coupe du Monde FIFA 2022 sur RDS.ca