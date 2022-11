Le géant américain Amazon s’apprêterait à licencier environ 10 000 employés de bureau et de la division technologique à compter de cette semaine. C’est ce que rapporte le média américain The New York Times.

Cette mise à pied majeure concernerait surtout les secteurs de la vente au détail et des ressources humaines de l'entreprise. Il s’agirait de la plus grosse vague de licenciements de l’histoire d’Amazon, alors qu’elle vise environ 3 % des employés de bureau de la compagnie.



Vague de renvoi dans le monde de la technologie

Avec cette vague de renvois, Amazon se joint à d’autres géants technologiques qui ont choisi de réduire leurs effectifs dernièrement.

Meta, la société mère de Facebook, avait en effet licencié 11 000 personnes, ce qui représente environ 13 % de ses effectifs, plus tôt en novembre, tandis que près de 4000 employés de Twitter avaient aussi été mis à pied suite à l’acquisition de la compagnie par Elon Musk.

À lire également :

Lyft, Stripe et Snap ont aussi licencié des employés au cours des derniers mois.

Les géants technologiques en zone de turbulence

Le monde des technologies est frappé d’une période de turbulence. Le milliardaire Elon Musk s’empare de Twitter et procède au licenciement de près de la moitié de ses employés, puis Meta fait de même, et ce, en seulement une semaine.

Depuis son arrivée à la tête du réseau, Musk n’a pas perdu de temps à imposer son style.

À lire : Débrouiller la turbulence qui frappe le monde des technologies

«Clairement, Elon Musk est dans une course à la rentabilité. Il a investi plus de 44 milliards [de dollars US] pour acheter Twitter dans un contexte macroéconomique difficile», a rappelé l’expert en croissance numérique, Simon Lejeune, en entrevue avec l’animateur Meeker Guerrier au bulletin Noovo Le Fil week-end

«Pendant la période de la COVID, les entreprises en technologie ont embauché à tour de bras parce que la croissance semblait infinie. Tout le monde était à la maison avec son téléphone. Mais aujourd’hui, on se rend compte qu’ils ont sans doute grandi trop vite», a-t-il soutenu.

Ces entreprises, comme toutes les autres, sont également touchées par la hausse des taux d’intérêt et doivent tenter de diminuer leurs dépenses..

Jeff Bezos se sépare de sa fortune

Plus tôt lundi, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, avait déclaré qu’il donnerait la majorité de sa fortune au cours de sa vie, devenant ainsi le dernier milliardaire à s’engager à faire don d’une grande partie de sa vaste richesse.

Bezos, dont la valeur «en temps réel» est estimée par le magazine Forbes à environ 124,1 milliards de dollars, a fait cette annonce dans une entrevue conjointe de CNN avec sa petite amie Lauren Sanchez, qui a été publiée lundi. Le milliardaire n’a pas précisé comment, ni à qui, il donnerait l’argent, mais a déclaré que le couple construisait la «capacité» pour le faire.