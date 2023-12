Andre Braugher, l'acteur lauréat d'un Emmy, surtout connu pour ses rôles dans les séries Homicide: Life on The Street et Brooklyn Nine-Nine, est décédé lundi à l'âge de 61 ans.

La publiciste d'Braugher, Jennifer Allen, a déclaré à l'Associated Press que l'acteur était décédé après une courte maladie.



Né à Chicago, l'acteur a connu la percée en 1989 avec Glory, où il a joué aux côtés de Morgan Freeman et Denzel Washington, qui a remporté un Oscar pour le film sur un régiment entièrement noir pendant la guerre civile américaine.

Malgré ce rôle, il a déclaré à l'Associated Press en 2019 qu'il avait du mal à trouver du travail à Hollywood où les rôles pour les acteurs afro-américains étaient «rares. Tout simplement rares».

Cependant, il s'est imposé avec le rôle du détective Frank Pembleton, qu'il a joué pendant sept saisons dans Homicide: Life on the Street, un drame policier réaliste diffusé sur NBC, basé sur un livre de David Simon, qui allait créer The Wire.

Il remportera son premier Emmy pour ce rôle, recevant le trophée du meilleur acteur principal dans une série dramatique en 1998.

Il remporte son deuxième Emmy pour le meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm pour la mini-série Thief de 2006 sur FX. Braugher sera nommé au total pour 11 Emmy.

Des années plus tard, il joue un type de policier très différent dans une émission tout aussi différente, passant à la comédie en tant que capitaine Ray Holt dans «Brooklyn Nine-Nine» avec Andy Samberg. La série a été diffusée pendant huit saisons, de 2013 à 2021, sur Fox et NBC.

Bien qu'il ait fait une incursion dans la comédie dans le drame-comique de TNT Men of a Certain Age, Brooklyn Nine-Nine représenta tout de même un changement majeur pour Braugher, connu pour ses rôles dans des drames sombres et lourds.

«Je sentais simplement que c'était une opportunité de faire quelque chose de frappant différent du reste de ma carrière», a déclaré Braugher à l'AP. «J'aime ça parce que cela ouvre simplement mon esprit et me force à penser d'une manière différente. Donc, je pense que je suis devenu beaucoup plus souple en tant qu'acteur et plus ouvert à l'incroyable nombre de possibilités de jouer une scène».

Il sera nommé pour quatre Emmy au cours de la série.

Il était marié depuis plus de 30 ans à sa co-star d'Homicide, Ami Brabson. Ils avaient trois fils.

La nouvelle de sa mort a été rapportée en premier par Deadline.