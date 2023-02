C'est Andréanne Fiola qui défendra les couleurs du Parti québécois (PQ) lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne, prévue le 13 mars prochain.

La circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne est vacante depuis le 1er décembre dernier, moment du départ de Dominique Anglade de la tête du Parti libéral du Québec (PLQ). L'élection partielle se tiendra après la relâche parlementaire, ce qui permettra aux partis d'accentuer leur présence sur le terrain.

Mme Fiola a terminé quatrième dans la circonscription de Laval-des-Rapides, où elle était candidate lors des dernières élections générales à l'automne 2022, récoltant 12,92% du vote.

La candidate péquiste est titulaire d’un diplôme en étude de l’environnement de l’université de Sherbrooke en plus de détenir deux certificats en enjeux environnementaux aux universités d’Arizona et de Copenhague. Elle travaille en ce moment à la Ville de Mascouche.

«Notre slogan pour cette campagne sera “Un vrai projet de société”», a fait savoir le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon. «Andréanne représente exactement ce projet que nous voulons mettre de l'avant», a-t-il ajouté.

 

Le candidat solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, s’est dit «heureux» d’accueillir la candidate dans la course et affirme être certain d’avoir de «riches discussions et débat».

M. Cliche-Rivard avait fini la course électorale du 3 octobre 2022 bon deuxième dans la circonscription avec 27,72 % du vote, derrière Mme Anglade, qui avait rallié 36,15 % des électeurs de Saint-Henri—Sainte-Anne.

«Bonne campagne Andréanne, au plaisir de se croiser sur le terrain bientôt!», a pour sa part mentionné le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) Victor Pelletier.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a confirmé lundi que Christopher Baenninger sera le candidat libéral pour la partielle.

M. St-Pierre Plamondon, s'était porté à la défense d'Andréanne Fiola lors des dernières élections après qu’un article concernant la participation de Mme Fiola dans un film pour adultes a été publié.

Avec des informations de Jennifer Gravel, Noovo Info