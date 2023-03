Un tribunal roumain a confirmé lundi une troisième détention de 30 jours pour l'influenceur controversé et ancien kickboxeur professionnel Andrew Tate, qui est soupçonné de crime organisé et de traite de personnes, a déclaré un responsable.

Le 21 février dernier, Tate a perdu son appel concernant la décision d'un juge de prolonger de 30 jours son arrestation pour une troisième fois, rapporte Ramona Bolla, porte-parole de l'agence roumaine de lutte contre le crime organisé, DIICOT.



Tate, un citoyen anglo-américain de 36 ans connu pour ses opinions misogynes et qui compte 5,2 millions d'abonnés sur Twitter, est arrivé à la cour d'appel de Bucarest menotté à son frère Tristan, qui est détenu pour les mêmes raisons.

Bolla a déclaré que les procureurs avaient également remporté lundi un appel contre la décision d'un tribunal la semaine dernière de placer deux femmes détenues dans l'affaire en résidence surveillée, au lieu d'une détention complète. Aucun des quatre suspects n'a encore été formellement inculpé.

Il s'agit du troisième recours séparé que les frères ont perdu contre des décisions de prolongation de leur détention alors que l'enquête se poursuit. Tous les quatre resteront désormais en prison jusqu'au 29 mars au moins, a déclaré Bolla.

Un document expliquant une décision antérieure de les maintenir en prison indique que le juge a pris en compte la «dangerosité particulière des accusés» et leur capacité à identifier les victimes «avec une vulnérabilité accrue, à la recherche d'opportunités de vie meilleures».

Tate, qui vit en Roumanie depuis 2017, avait auparavant été banni de diverses plateformes de médias sociaux pour avoir propagé des opinions misogynes et des discours de haine. Il a affirmé à plusieurs reprises que les procureurs roumains n'avaient aucune preuve et allégué que leur affaire était un complot «politique» visant à le faire taire.

Avant que le tribunal ne se prononce lundi, un message est apparu sur le compte Twitter d'Andrew Tate, qui disait: «Je suis en prison depuis 61 jours. Mais je n'ai pas eu droit à une seule visite. Pas même de mes enfants.»

La DIICOT a déclaré dans un communiqué publié après les arrestations de décembre qu'elle avait identifié six victimes dans l'affaire de traite des êtres humains qui auraient été soumises à «des actes de violence physique et de coercition mentale» et exploitées sexuellement par des membres du groupe criminel présumé.

L'agence a ajouté que les victimes avaient été attirées et plus tard intimidées, placées sous surveillance et soumises à d'autres tactiques de contrôle tout en étant contraintes de se livrer à des actes pornographiques pour le gain financier du groupe criminel.

En janvier, les autorités roumaines se sont rendues sur un complexe près de Bucarest lié aux frères Tate et ont remorqué une flotte de voitures de luxe comprenant une Rolls-Royce, une Ferrari et une Porsche. Ils ont déclaré avoir saisi des actifs d'une valeur estimée à 3,9 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré que s'ils pouvaient prouver que les propriétaires des voitures avaient gagné de l'argent grâce à des activités illicites telles que la traite des êtres humains, les actifs seraient utilisés pour couvrir les dépenses de l'enquête et pour indemniser les victimes. Tate a également fait appel sans succès de la saisie des actifs.