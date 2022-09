«Je ne comprends même pas qu’il soit encore ministre à l’heure où on se parle.»

Jean Boulet ne peut plus rester comme ministre de l’Immigration, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale en raison des propos qu’il a tenus sur l’immigration, estime la cheffe libérale Dominique Anglade.

M. Boulet, qui est le candidat caquiste dans Trois-Rivières, mais toujours ministre pour la durée de la campagne électorale, doit quitter ses fonctions immédiatement, a-t-elle fustigé, jeudi.

Rappelons que M. Boulet a déclaré lors d'un débat à Trois-Rivières que «80 % des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise».

Mercredi, il a présenté des excuses, mais le premier ministre sortant François Legault l’a «disqualifié» à titre de ministre de l’Immigration, sans pour autant le démettre de ses fonctions.

M. Legault en a lui-même rajouté mercredi en déclarant qu’il serait «suicidaire» pour la nation québécoise d’accueillir plus de 50 000 immigrants par année.

«Ce qu’on a vu hier, encore une fois, c’est l’ADN de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui est un ADN de division», a dénoncé Mme Anglade en mêlée de presse à Sherbrooke.

«Si Jean Boulet a tenu ces propos-là, c’est que quelque part, il est cautionné par toute la politique de division de la CAQ, a-t-elle ajouté. Les Québécois se réveillent aujourd’hui et se disent: 'Quel genre de Québec on veut avoir?'»

Selon la cheffe libérale, jamais dans l’histoire récente du Québec des propos aussi incendiaires n’ont été tenus. Elle appelle les Québécois «à aller voter pour un parti qui veut rassembler».

Mme Anglade a par ailleurs défendu une vidéo aux allures de publicité électorale négativeproduite par son candidat dans Nelligan, Monsef Derraji, dans la foulée des déclarations de MM. Legault et Boulet.

Je ne laisserai jamais dire à François Legault et à Jean Boulet que des Québécois n’ont pas leur place ici, chez eux.



L'histoire du Qc a été bâtie par des Québécois de toutes les origines et continuera de l’être.



— Dominique Anglade (@DomAnglade) September 28, 2022

M. Derraji, qui a recensé plusieurs déclarations passées de M. Legault sur l’immigration, les présente en noir et blanc et souligne en rouge les mots comme «chicane», «menace» et «extrémisme».

«Tout le contenu a été écrit par la CAQ; je la trouve très bien, la vidéo», a réagi Mme Anglade, qui invite les caquistes outrés à aller «se regarder dans le miroir».

Jeudi, le chef conservateur Éric Duhaime est allé plus loin en réclamant que Jean Boulet retire carrément sa candidature dans Trois-Rivières.

M. Legault a rejeté les demandes des chefs libéral et conservateur. Il a plaidé qu'il ne restait que quatre jours à la campagne électorale et répété que M. Boulet s'était disqualifié à l'Immigration seulement.

«M. Legault dit qu'il est disqualifié, et dans la même phrase, il veut que le monde vote pour lui le 3 octobre. À un moment donné, décide-toi», s'est exclamé M. Duhaime sur les ondes de Radio X.

Pôle d'intégration à Brossard

Mme Anglade s'est plus tard rendue à Brossard, dans la circonscription de La Pinière, pour appuyer sa candidate, la présidente du Parti libéral, Linda Caron.

Elle a annoncé qu'un gouvernement libéral lancerait à Brossard un projet pilote, un pôle d'intégration qui viserait à concentrer dans un même secteur les services aux immigrants.

Mme Caron a fait valoir que 77 nationalités se côtoyaient à Brossard, dans un comté où «ça fonctionne l'intégration, contrairement à tous les propos tenus par la CAQ».

Devant des militants au restaurant Breakfast Club, la cheffe libérale a déclaré que le François Legault des derniers jours était le vrai, c'est-à-dire celui «qui n'aime pas être critiqué, [...] qui n'aime pas collaborer».

Selon le site de projections électorales Qc125, la course serait serrée dans La Pinière: Mme Caron récolterait 35 % des appuis, contre 31 % pour le candidat de la CAQ, le Dr Samuel Gatien.

Assemblée citoyenne à Hudson

Le portrait serait toutefois plus sombre pour les libéraux dans Soulanges, si l'on se fie aux projections, or cela n'a pas empêché Mme Anglade d'aller animer une assemblée citoyenne à l'Auberge Willow Inn de Hudson.

La trentaine de personnes qui s'étaient déplacées ont poliment interrogé la cheffe libérale sur des enjeux concernant le transport collectif, la protection de l'environnement, l'hydrogène vert et le racisme systémique.

Dominique Anglade accélère la cadence; elle passera la journée de vendredi à Montréal, avant de s'envoler samedi pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Dimanche, elle se rendra à Kuujjuaq.