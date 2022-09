La cheffe libérale Dominique Anglade compte rester en poste après l'élection du 3 octobre, quoi qu'il arrive.

C'est ce qu'elle a laissé entendre lundi matin en entrevue avec Paul Arcand du 98,5 FM, puis confirmé par la suite. M. Arcand lui suggérait qu'un chef libéral «qui perd, ça ne reste pas longtemps».

«Ce n'est pas du tout mon intention, alors voilà. Vous allez me revoir encore souvent, M. Arcand. Je suis une personne très déterminée», a répondu Mme Anglade.



Un peu plus tôt dans l'entrevue, l'animateur avait partagé les résultats d'un sondage effectué par la firme Segma Recherche pour le 106,9 Mauricie et Le Nouvelliste.

D'après ce sondage, la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault se dirigerait vers des victoires sans équivoque dans les comtés de Trois-Rivières et Laviolette-Saint-Maurice.

À M. Arcand qui déclarait qu'elle était «dans le trouble solide», Mme Anglade a répliqué que les libéraux étaient «absolument confiants» mais ne tenaient «rien pour acquis».

Avec deux autres semaines de campagne devant elle et un autre débat télévisé, la cheffe libérale a dit être optimiste de conquérir une partie de l'électorat «qui se questionne».

Elle a soutenu que sous sa gouverne, le Parti libéral du Québec (PLQ) se situe au centre gauche du spectre politique.

Plus tard, en mêlée de presse à Verdun, Dominique Anglade a expliqué que son parti comprenait à la fois «très bien les enjeux économiques» et les «besoins sociaux qui existent»­.

Invitée à préciser ce qu'elle fera en cas de défaite le 3 octobre, Mme Anglade a déclaré: «Mon intention est de rester en poste et d'être première ministre du Québec.»

Dimanche, Dominique Anglade avait lancé: «Regardez-moi aller», un «clin d'œil assumé» au fameux Just watch me de Pierre Elliott Trudeau, a-t-elle confirmé lundi.

«Ne sous-estimez pas les libéraux», a-t-elle averti, avant d'ajouter pour le bénéfice des journalistes anglophones: «It's not over until it's over».

Le plus récent sondage Léger accorde au PLQ seulement 18 % des intentions de vote, le plaçant tout juste devant les autres partis d'opposition, mais loin derrière la CAQ, qui récolte 38 % des voix.

Du soutien pour les aînés

Mme Anglade a tenu son point de presse, lundi, devant Les Habitations communautaires Entre-deux-âges de Verdun, où elle a présenté plusieurs mesures destinées aux aînés.

Le Parti libéral veut notamment aider les aînés actifs qui désirent rester à la maison ou qui souhaitent continuer à travailler, en proposant de:

mettre en place une «Allocation aînés» de 2000 $ variable en fonction du revenu afin de soutenir chaque personne de plus de 70 ans qui souhaite rester à domicile;

offrir un congé de cotisation au Régime des rentes du Québec pour les 62 ans et plus;

doubler l'exemption d'impôts pour les personnes de 65 ans et plus pour la faire passer à 30 000 $;

instaurer la gratuité du transport en commun pour les Québécois de 65 ans et plus.

Pour les aînés qui ont besoin de soins ou de services, le parti promet de:

prioriser les aînés dans l'accès à un médecin de famille;

déployer des unités de soins intensifs à domicile dans toutes les régions du Québec;

former deux fois plus de gériatres;

mettre des ratios personnel-patient sécuritaires dans tous les CHSLD;

déployer des pharmaciens d'établissement dans tous les CHSLD;

assurer un meilleur financement des organismes communautaires qui œuvrent auprès des aînés à domicile;

déclencher une commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie de COVID-19.

Une enquête publique nécessaire

À ce sujet, Mme Anglade a rappelé qu'il y a eu plus de 16 000 décès liés à la pandémie au Québec.

«Je crois que la vérité a toute son importance pour les familles endeuillées, pour les Québécois, pour qu'on puisse apprendre de ce qui s'est passé.»

«S'il y a une chose que ça nous a révélé, les différentes enquêtes qui ont été faites, c'est qu'on n'a pas toute la lumière et oui, il nous faut encore une enquête indépendante, absolument», a-t-elle soutenu.