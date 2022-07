Les jours sont difficiles pour les aéroports, notamment à l’aéroport de Montréal. Le chaos qui y règne a mené à l’annulation de plusieurs vols de la part d’Air Canada. La compagnie aérienne tient à clarifier la situation.

Au total, 77 vols aller-retour (ou 154 vols) en moyenne par jour sont retirés de l’horaire en juillet et en août chez Air Canada. L’entreprise organisait près de 1000 vols par jour avant ces mesures.

De plus, trois liaisons seront suspendues temporairement: Montréal-Pittsburgh, Baltimore-Kelowna, et Toronto-Fort McMurray.

«Par ailleurs, la plupart des vols touchés sont au départ ou à destination de nos plaques tournantes de Toronto et de Montréal, a répondu l’entreprise par courriel à Noovo Info. Ce sera principalement la fréquence des vols qui sera réduite, et tout particulièrement celle des vols transfrontaliers et intérieurs assurés par des appareils de plus petite taille».

Ces réductions ne devraient pas affecter les vols internationaux à l’exception de certaines modifications à l’horaire afin «de réduire les vols en période de pointe et d’harmoniser le flux de passagers».

«Ce week-end de la fête du Canada sera difficile», a affirmé le chef de la direction, Michael Rousseau, aux employés dans une note datée de jeudi et obtenue par La Presse Canadienne.

«J'aimerais pouvoir vous promettre que les mesures que nous prenons se traduiront par un été facile. Bien qu'elles apporteront certainement un certain soulagement, cela prendra du temps et des efforts et nous ne discernerons probablement pas tous les avantages avant la dernière partie de juillet.»

Remboursement possible

Air Canada informe la population que les clients touchés par ces mesures seront automatiquement avisés.

«Nous cherchons des solutions de rechange si le client le souhaite ou encore ils peuvent demander un remboursement», a ajouté la compagnie aérienne.

Le président et chef de la direction de la compagnie aérienne, Michael Rousseau, a tenu à offrir ses excuses aux clients impactés, qui avaient déjà réservé leur vol et leur voyage cet été.

Similairement aux explications de la porte-parole de l’aéroport de Montréal, Anne-Sophie Hamel, sur le chaos qui y règne, la combinaison du manque de main d’œuvre et de la hausse soudaine du nombre de voyageurs serait à l’origine de cette situation.

Problème généralisé

Malheureusement, Air Canada n’est pas la seule compagnie aérienne en difficulté durant la haute saison.

WestJet a aussi confirmé réduire son offre de service après plusieurs mois de planification, estimant ne pas être en mesure de desservir adéquatement ses clients autrement.

«Nous avons méticuleusement planifié nos opérations estivales et au cours des derniers mois, nous avons réduit de manière proactive notre capacité pour nous assurer que nous pouvions assurer des services stables., a fait savoir la compagnie aérienne par voie de communiqué. Nous avons été très mesurés dans notre approche et nous prévoyons actuellement d’opérer avec 21 % de capacité en moins en juillet 2022 comparativement au mois de juillet 2019.»

Voici un tour d’horizon des vols retardés et annulés dans les quatre plus grands aéroports au Canada:



Source: FlightAware Crédit Photo: Montage Noovo Info

Avec les informations du journaliste Louis-Philippe Bourdeau, Noovo Info, et de Christopher Reynolds, La Presse canadienne.