La COVID-19 n’est toujours pas derrière nous, selon le Dr Luc Boileau. Le directeur national de santé publique a évoqué, mercredi, une circulation «sérieuse» de la COVID-19 et une vague imminente d’influenza au Québec et invite la population vulnérable à se faire vacciner rapidement.

Avec l’arrivée de l’hiver, le Dr Boileau craint une recrudescence des hospitalisations dans la province. «Ce sont 1000 personnes dans nos lits qui ont une COVID active. Nous ne souhaitons pas que ce chiffre monte», a-t-il lancé en conférence de presse.

 

Les personnes âgées de 60 ans et plus, et surtout celles ayant franchi la barre des 70 ans sont donc invitées à aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Le Dr Boileau ajoute que les personnes de plus de 70 ans qui n'ont jamais été infectées par le virus sont particulièrement susceptibles de subir des complications.

En ce qui concerne l'influenza, la santé publique lance un appel aux femmes enceintes. Alors que l'on s'attend à ce que la grippe déferle sur le Québec à l'approche de la période des fêtes, on prévient que les femmes sont plus susceptibles d'être malades durant leur grossesse.

De plus, le Dr Boileau souligne que le vaccin donné à la mère a un effet protecteur sur le bébé à la naissance.

Afin de favoriser un meilleur accès à la vaccination, on invite les gens à visiter régulièrement la plateforme Clic-Santé pour trouver une plage horaire qui leur convient. On assure que de nouvelles disponibilités sont régulièrement affichées.

Modification des recommandations

Vendredi dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec annonçait que dorénavant, une seule dose du nouveau vaccin administré cet automne est maintenant recommandée contre la COVID-19, pour les personnes à risque.

D’autre part, le ministère signalait que des données récentes «rassurantes» sur le risque de myocardite ou de péricardite font en sorte que la recommandation préférentielle pour le vaccin de Pfizer chez les personnes âgées de 12 à 29 ans est retirée. Ainsi, le vaccin de Moderna peut être utilisé sans crainte par cette clientèle.

«En ce qui a trait aux doses de vaccin, leur nombre à administrer n'est plus influencé par la présence ou non d'une infection antérieure confirmée ni par le nombre de doses reçues antérieurement», ajoutait-on aux informations transmises aux médias.

«Plus d'un million de rendez-vous»

À la fin du mois d'octobre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, se réjouissait de voir le grand nombre de Québécoises et de Québécois qui prenaient rendez-vous pour se faire vacciner avant la saison froide - plus propice à la transmission de virus respiratoires.

En date du 21 octobre dernier, plus d'un million de rendez-vous avaient été pris dans le cadre de la vaccination contre la grippe et la COVID-19.

Les citoyens peuvent prendre rendez-vous sur le site web de Clic Santé. Il est possible de recevoir le vaccin contre l'influenza et le vaccin contre la COVID-19 au cours de la même séance de vaccination.

Ces vaccins sont offerts gratuitement non seulement aux personnes les plus vulnérables, mais aussi à la population en générale depuis le 10 octobre.

Le vaccin contre les infections à pneumocoque est également offert à certains groupes de la population.