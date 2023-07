Après avoir vécu une semaine de temps très chaud, voilà que la pluie s'invite sur plusieurs régions du Québec.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a émis un avertissement de pluie notamment pour les régions du grand Montréal, du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie.

«De la pluie parfois forte est prévue. On prévoit des quantités supplémentaires de pluie de 20 à 40 mm jusqu'à mardi matin. Certains secteurs recevront toutefois plus de 50 millimètres durant cette période, tout particulièrement à partir de la fin de journée aujourd'hui», peut-on lire sur le site Web d'Environnement et Changement climatique Canada.

L'organisme précise que ces fortes pluies «risquent de causer des crues soudaines, des inondations et des accumulations d'eau sur les routes.»

Un système météorologique apportera jusqu'à 100 mm de pluie localement sur le sud et le centre du Québec jusqu'à mardi soir. Consultez les avertissements et mises à jour.

Environnement et Changement climatique Canada a également publié lundi une carte du potentiel orageux pour le nord du Québec.

Voici la carte du potentiel orageux pour le nord du Québec valide aujourd'hui le 10 juillet.



Voici la carte du potentiel orageux pour le nord du Québec valide aujourd'hui le 10 juillet.

Tout dommage peut être signalé à Environnement et Changement climatique Canada par courriel à meteoQC@ec.gc.ca ou sur Twitter avec le mot-clic #meteoQC.

Et les feux de forêt ?

La pluie devrait venir donner un bon coup de main aux pompiers forestiers qui sont toujours au travail afin d'éteindre les feux de forêt qui sévissent au Québec depuis de nombreuses semaines maintenant.

Le plus récent bilan de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), disponible sur son site Web, indique qu'il y a toujours 58 incendies en activité en zone intensive au Québec et 85 incendies en activité en zone nordique.

Concernant la qualité de l'air, l'échelle de risque était «faible» lundi avant-midi pour les villes de Montréal, Québec et Gatineau, selon le la «Cote air santé» du Québec diffusé sur le site Web du gouvernement du Canada.