Une reprise graduelle du service du Réseau express métropolitain (REM) a été annoncée peu avant 6h30 mercredi matin, après que des arrêts de service soient survenus environ une heure plus tôt, à l'heure prévue de la première circulation des trains de la journée.

Au troisième jour de sa mise en service entre Montréal et la Rive-Sud, le REM a été frappé par ces arrêts de service dans les deux directions.

REM - Reprise graduelle de service sur la ligne A1 | Brossard-Gare Centrale. Direction: Gare Centrale. Reprise prévue: mercredi le 02 août 2023 à 06 h 35. — Réseau Express Métropolitain (@REM_infoservice) August 2, 2023

Aucun train n'a donc pris le départ comme prévu à 5h30 de la gare de Brossard, en Montérégie, ni de la gare Centrale, au centre-ville de Montréal.

À lire | Le REM prend un mauvais virage et laisse des passagers coincés au garage

C'est un problème informatique au centre de contrôle qui est à l'origine du problème.

«Un problème informatique au centre de contrôle a impacté le démarrage des voitures causant une interruption de service dans les deux directions. Le plan de relève a été activé, c’est-à-dire qu’un service de navettes a été offert aux usagers. Le service a repris graduellement à partir de 6h00», a-t-on indiqué à Noovo Info.

En cas d'interruption du REM d'une durée de plus de 20 minutes en heures de pointe ou de plus de 30 minutes en dehors des heures de pointe, des autobus doivent être déployés dans les meilleurs délais par les partenaires du REM et transporter la population entre Brossard et Montréal en empruntant le pont Samuel-de-Champlain.

Lundi matin, une interruption de service avait immobilisé les trains pendant une heure et 15 minutes. Un arrêt partiel du service, causé par un problème d'aiguillage, a été signalé vers 8h00. Les trains se sont ensuite complètement interrompus 30 minutes plus tard.

En fin de soirée lundi, une autre panne est survenue.

Avec des informations de Ghislain Plourde, Noovo Info