L’heure de vérité approche pour l’Argentine et la France: les deux pays s'affronteront lors de l’ultime duel du Mondial au terme duquel seront couronnés les champions du monde de football.

L’enjeu est grandiose et les forces en présence laissent présager un match chaudement disputé. D’un côté, Lionel Messi, qui a mené les troupes lors du parcours argentin, en est à son tour de piste définitif à la Coupe du monde, selon ses propres dires. Le septuple vainqueur du Ballon d'Or aura donc une dernière tentative de remporter la prestigieuse compétition.

De l’autre, Kylian Mbappé, le jeune prodige du soccer masculin âgé de 23 ans cherche à ajouter à sa légende en soulevant pour une deuxième fois en autant de tentatives le trophée doré récompensant l’équipe gagnante de la compétition.

Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises par le passé dans le cadre de ce tournoi. Deux fois plutôt qu’une, l’Argentine s’est imposée devant le défi français.

La victoire des Bleus remonte à la dernière Coupe du monde en 2018 alors que les joueurs du sélectionneur Didier Deschamps l’avaient emporté (4-3) dans une rencontre spectaculaire, en route vers une deuxième conquête dans l’histoire du pays.

À l’aube de cette finale tant attendue, plusieurs personnalités sportives, publiques et médiatiques ont choisi leurs camps et se sont mouillées quant à savoir qui sortira vainqueur du choc France-Argentine qui se jouera dimanche sur la pelouse du stade Lusail, au Qatar.

«C'est déjà écrit»

Il n'y a aucun doute dans l'esprit de Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi rapportera le trophée en Argentine. L'attaquant affirme que le triomphe de Messi est inévitable.

«Je pense que Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit», a laissé entendre l'international suédois. Ses propos ont par ailleurs fait le tour du web et ont été relayés par bon nombre de médias.

Que disent les experts ?

Le site web spécialisé dans l’analyse de données FiveThirtyEight prédit de son côté un clash des plus serrés alors que les probabilités de victoire de l’Argentine s’élèvent à 53 %, au moment d’écrire ces lignes.

Des prédictions cohérentes avec celles qui ont été faites avant le début des demies-finales. Le 11 décembre dernier, on anticipait que l'Argentine sortirait au sommet, selon les analyses de FiveThirtyEight.

À propos du fonctionnement des projections, on indique sur le site que celles-ci sont une combinaison «des résultats des matchs récents de chaque équipe» et de la qualité globale de sa composition [...] Cette prévision est basée sur 20 000 simulations du tournoi et mises à jour en direct».

Claudine Douville, qui décrit les matchs de la Coupe du monde pour le compte du Réseau des sports (RDS) a statué, quelques heures avant le début de la compétition le 21 novembre dernier, que l’Argentine irait jusqu’au bout et que Lionel Messi sera élu joueur par excellence du tournoi. L'animatrice de RDS Émilie Duquette arrive aux mêmes conclusions que sa collègue.

Avant même que le premier match des phases de groupe ne soit disputé, le journaliste sportif du Guardian Barney Ronay voyait l’Argentine propulsée au sommet. M. Ronay affirmait même que Messi allait livrer un discours touchant «sur la nature délicate de cette Coupe du monde» en plus d’annoncer sa retraite.

Le reporter Robert Kidd, qui couvre l'actualité footballistique pour plusieurs médias, dont Forbes, prédit quant à lui un match qui se décidera en tirs au but après une égalité de 1-1 au-delà des 120 minutes de jeu.

Le match sera diffusé sur les chaînes de Noovo et RDS, dimanche dès 9h.



