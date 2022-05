La chanteuse Ariane Brunet a affirmé avoir été droguée contre son gré vendredi dernier, alors qu’elle assistait à un concert avec des amis.

«On appelle ça une soumission chimique.»

L’artiste a confié dans une publication sur son compte Instagram qu’elle s’est réveillée aux urgences sans se souvenir totalement de ce qui s’est passé.

Voyez le témoignage d'Ariane Brunet, alias L'Isle, dans la vidéo ci-dessous:

«J’ai commencé par être très malade, pis je me suis sentie extrêmement lourde, comme si mes membres pesaient une tonne chaque. Comme si j’allais me fondre dans le plancher, a écrit l’auteure-compositrice-interprète, lundi. J’arrivais plus à marcher ni à ouvrir les yeux et le reste de la nuit m’échappe. Black-out multiples.»

Ariane Brunet était toutefois accompagnée de ses deux amis, qui ont été en mesure de lui venir en aide et de la protéger.

«Autrement, je ne me serais jamais réveillée du plancher des toilettes et qui sait ce qui aurait pu m’arriver ensuite», a-t-elle ajouté.

En quelques minutes seulement

Elle a également affirmé qu’elle a commencé à perdre ses moyens instantanément et a voulu sensibilisé la population face aux effets du GHB et de ses dérivés.

«Je suis passée d’être capable de sortir de la salle, retirer de l’argent, texter mon chum, me commander un verre au bar, à perdre le contrôle de mon corps en l’espace de minutes», a mentionné la chanteuse.

 

«Ça me revient seulement par bribes: mon amie qui me jette de l’eau dans le cou, qui me répète de me lever, la main de l’ambulancier qui me serre fort. Des sons, mais pas d’images.»

Faites attention dans les bars

La femme de 31 ans a par la suite demandé aux jeunes filles de la province de surveiller leur verre et de faire attention lorsqu’elles sont dans les bars ou sur une terrasse.

«La saison des festivals est là. Faites attention à vous. Sortez pas seul.es. Faites confiance à personne, même pas au staff», a-t-elle conclu.