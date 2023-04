Fatigué d'un énorme nid-de-poule dans son quartier de Los Angeles, Arnold Schwarzenegger a décidé de prendre une pelle et de le remplir lui-même.

L'acteur et ancien gouverneur de la Californie a publié une vidéo sur Twitter, mardi, montrant lui et son assistant utiliser du béton pour réparer le nid-de-poule, situé dans le quartier de Brentwood.

À lire également:

«Aujourd'hui, après que tout le quartier a été bouleversé par ce gigantesque nid-de-poule qui a endommagé les voitures et les bicyclettes pendant des semaines, je suis sorti avec mon équipe et je l'ai réparé», a-t-il écrit sur Twitter. «Je dis toujours, ne nous plaignons pas, agissons. Voilà.» Une voisine a baissé sa vitre et a remercié la vedette hollywoodienne.

«De rien», a répondu M. Schwarzenegger, équipé de bottes de travail, d'une veste en cuir et de lunettes de soleil, rappelant étrangement à son personnage dans le film Terminator.

«Il faut le faire soi-même. C'est fou. Depuis trois semaines, j'attendais que ce trou soit comblé», a-t-il lancé.

Daniel Ketchell, un des représentants de Schwarzenegger, a déclaré que les résidents de Brentwood avaient fait plusieurs demandes de réparations à la municipalité, alors que les tempêtes d'hiver avaient causé plusieurs nids-de-poule sur les routes.

La maire Karen Bass a annoncé la semaine dernière un plan pour remédier à la situation. Depuis le 30 décembre, Los Angeles a reçu 19 692 demandes pour des réparations. Et en date du 6 avril, les équipes avaient comblé au moins 17 549 nids-de-poule, ont déclaré des responsables.

Le Département des travaux publics n'a pas immédiatement répondu à un courriel demandant si le nid-de-poule rempli par Schwarzenegger avait été prévu d'être réparé.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT