La police de Laval a démantelé un important réseau de vols à l'étalage qui sévissait au Québec et en Ontario.

Les voleurs avaient un stratagème bien rodé.

Ils entraient plusieurs à la fois dans des magasins et déjouaient l'attention des commis pour s'emparer de biens de luxe, incluant des produits électroniques (téléphones, tablettes,etc.) mais aussi des vêtements de luxe, d'équipements et vêtements de sport.

Le montant des vols au Québec s'élève à plus de 70 000$.

«Les enquêteurs croient que la médiatisation de ces dossiers pourrait permettre aux commerçants de rapporter d'autres vols en lien avec cette cellule criminalisée», précise l'agente Érika Landry du Service de police de Laval.



Les suspects d'origine roumaine entraient au Canada sur la base d'une demande d'asile pour effectuer des vols et ensuite repartir avec la marchandise volée dans leur pays d'origine. Laurentiu Baicu, 37 ans, Tiberus Léonard Miron, 40 ans, Claudia Macu, Vijai Alexe et Ionel Nitus, tous âgés entre 32 et 42 ans ont été arrêtés et font face à la justice. Seul Laurentia Baicu demeure détenu à la suite de son arrestation. Les autres ont été libérés sous conditions.

La police recherche également Valter Ionut Alexe, 29 ans et Timotei Ion, 27 ans. Un mandat d'arrestation a été lancé contre eux.

Ces suspects font face à de multiples accusations de vol de plus de 5000$, ainsi que recel de plus de 5000$. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient être déportés vers la Roumanie.



Toute personne qui aurait été victim, ou qui détiendrait de l’information concernant ce réseau de vols à l’étalage, est invitée à contacter la police de Laval via la Ligne-Info 450 662 INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL 230313-030