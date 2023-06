L'opération policière de l'escouade régionale mixte (ERM) Mauricie menée dans plusieurs villes du Québec dans le but de lutter contre le trafic de stupéfiants, plus précisément de méthamphétamine, a permis l'arrestation de 16 personnes.

Les arrestations ont eu lieu à Montréal, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay, Laval, Saint-Jérôme, Shawinigan, Longueuil, Mc Masterville, Terrebonne, Cleveland, Ste-Cécile-de-Whitton et Lavaltrie.

Les suspects — 14 hommes âgés de 26 à 72 ans et deux femmes âgées de 40 et 55 ans — ont été arrêtés pour possession de stupéfiants, possession en vue d’en faire le trafic, trafic, production, recel, complot, gangstérisme et possession d’armes selon les cas.

Les personnes arrêtées ont comparu mardi après-midi en lien avec ces accusations, et ce, dans différents palais de justice selon les régions.

La suite d'avril 2023

Cette opération policière découle d'une opération similaire menée au printemps dernier qui visait également à mettre un frein à la production et la distribution de méthamphétamine au Québec.

Lors de l'opération d'avril dernier, les policiers avaient perquisitionné dans plusieurs lieux, dont des maisons, des logements et des entrepôts, et ce, dans différentes régions dont la Mauricie, l'Estrie, le Saguenay, Montréal et à Laval.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette enquête ont permis la saisie notamment de plus de 1 000 000 comprimés de méthamphétamine, 80 kg de méthamphétamine prête à transformer en comprimés, 8.6 kg de méthamphétamine pure, 2 kg de cocaïne, 1 kg de MDMA, 2 200 comprimés d’ecstasy, plus de 163 000 $ en argent canadien et neuf armes à feu dont 8 armes de poing.

