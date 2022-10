Une étude publiée jeudi par le New England Journal of Medicine suggère que les adultes noirs et hispaniques faisant un arrêt cardiaque en public sont moins susceptibles d’obtenir de l’aide par le biais d’une tierce personne avant l'arrivée d’une équipe paramédicale.

D'après les information d'un reportage de CNN

L’étude américaine mentionne que les chances de recevoir une réanimation cardiorespiratoire en cas d'arrêt cardiaque en public étaient 37% plus faibles pour les personnes noires et hispaniques que pour les personnes blanches.



«Cette étude met vraiment en lumière les défis liés aux préjugés structurels et individuels auxquels nous devons faire face en tant que société et qui ne sont peut-être pas aussi importants pour d'autres conditions médicales», a déclaré le docteur Paul Chan, cardiologue du Saint Luke’s Mid America Heart Institute dans l’État du Missouri.

Les chercheurs ont relevé que les Noirs et les Hispaniques étaient moins susceptibles que les Blancs de recevoir une réanimation cardiorespiratoire de la part d’un témoin dans plusieurs lieux publics étudiées, notamment sur les lieux de travail avec un pourcentage de 53,2 % contre 61,8 %, dans les installations de loisirs avec un pourcentage de 55,8 % contre 74,4 % et dans les transports en commun, avec un pourcentage de 48,3 % contre 69,6 %.

«La formation en réanimation cardiorespiratoire est moins souvent partagée dans les communautés noires et hispaniques», ont écrit les chercheurs après avoir découvert que même dans les quartiers où la majorité des habitants sont noirs ou hispaniques, les probabilités de recevoir de l'aide en cas d'infarctus restent faibles.

Des résultats qui ne sont pas surprenants

Les conclusions de l'étude ont été «troublantes», mais pas surprenantes pour le Dr Georges Benjamin, directeur général de l'Association américaine de santé publique.

«Selon moi, c’est décevant que nous n'ayons pas corrigé ce problème pendant toutes ces années, car nous le savions depuis un certain temps», a déclaré le Dr Benjamin, qui organisait des programmes de formation à la réanimation cardiorespiratoire en tant que chef du service de médecine d'urgence du Walter Reed Army Medical Center.

«Nous devons utiliser ce que nous apprenons sur les disparités pour aider à améliorer les chances de pratiquer la réanimation cardiorespiratoire en tant que témoin pour tout le monde», a écrit le docteur Walter Clair du centre médical de l'Université de Vanderbilt dans un texte éditorial publié en lien avec l'étude jeudi.