La mission Artemis II, prévue pour 2024, sera la première mission humaine vers la Lune depuis plusieurs décennies.

L'équipage est composé des astronautes américains Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch, ainsi que du Canadien Jeremy Hansen.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Lorsqu'ils quitteront notre planète l'année prochaine, ils seront à bord du vaisseau Orion et vivront dans une capsule d'équipage d'un diamètre de cinq mètres pour la mission de dix jours.

«Nous devrons comprendre comment vivre dans ces espaces restreints», a raconté Victor Glover en entrevue à l’émission Your Morning de CTV, mardi. «Ce sera donc un défi unique en termes d'expédition ou d'esprit d'équipe, mais nous nous connaissons depuis plus d'une décennie et je pense que ce groupe est prêt.»

Artemis II deviendra la mission ayant voyagé le plus loin dans l’espace à la suite de son lancement, prévu au plus tard en mai 2024 au Kennedy Space Centre, en Floride.

«Nous ferons deux tours de la Terre, a ajouté Reid Wiseman. Notre premier tour se fera à environ 1000 milles, puis nous irons en orbite terrestre haute jusqu'à environ 38 000 milles, ce qui est la plus grande distance parcourue par des humains depuis 1972.»

Au cours d'une période initiale de 24 heures, les astronautes veilleront à ce que le vaisseau Orion fonctionne parfaitement avant de se diriger vers une «injection trans-lunaire».

«Nous ferons une manœuvre qui nous poussera autour de la lune», a ajouté M. Wiseman. «Ce sera une expérience assez magnifique.»

La spécialiste de la mission, Hammock Koch, a mentionné que le lancement prévu était important pour assurer le succès des futures missions Artemis.

«Notre contribution consiste à nous assurer que ces missions sont aussi réussies que possible», a-t-elle déclaré. «Donc, chaque fois que nous en apprendrons davantage sur les opérations, nous réfléchirons à l'avenir et à la manière dont nos commentaires et notre travail avec les équipes peuvent le rendre le meilleur possible.»