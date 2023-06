Un travailleur de l’aéroport international de San Antonio a perdu la vie après avoir été «aspiré» dans le moteur d’un avion de la compagnie aérienne Delta, vendredi, selon les autorités.

Le média CNN rapporte que le drame se serait produit dans les alentours de 22h25. Un travailleur se trouvait près de l’appareil en provenance de Los Angeles, qui se dirigeait vers une porte de l’aéroport.



Le Bureau de la sécurité des transports serait toujours en train de comprendre les causes du décès.

«Nous sommes profondément attristés par cette tragédie et collaborons avec les autorités alors qu'elles commencent leur enquête. Nous partagerons plus d'informations au fur et à mesure de leur disponibilité», a déclaré le porte-parole de l'aéroport, Erin Rodriguez.

Un porte-parole de Delta a ajouté que le transporteur aérien est «dévasté» et «pleure la perte d’un membre de la famille de l’aviation». «Nos pensées et notre soutien complet vont à leur famille, leurs amis et leurs proches en cette période difficile.»

CNN ajoute qu’un autre travailleur était décédé d’une manière similaire en Alabama lors du réveillon du Nouvel An.