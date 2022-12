Stewart Rhodes, fondateur des Oath Keepers, a été déclaré coupable de sédition dans le cadre d’un complot violent pour tenter de renverser la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine — une victoire vue comme majeure dans la poursuite massive du Département de justice américaine contre les perpétrateurs des attentats du 6 janvier 2021.

Un jury de Washington a délibéré trois jours avant de rendre cette décision au bout d’un procès de près de deux mois qui a mis en lumière les efforts de ce groupe d’extrême droite pour garder le président sortant Donald Trump dans la Maison-Blanche à tout prix.

Ce verdict de culpabilité rarement utilisé et qui date de l’époque de la Guerre civile pourrait valoir à Rhodes une sentence pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Rhodes n’a pas pénétré le Capitole le 6 janvier, mais a été accusé de mener un complot né peu après l’élection de 2020 qui visait à interrompre le transfert des pouvoirs présidentielles par l’entremise d’une rébellion armée.

Grâce à des enregistrements et des messages cryptés, les jurés ont pu entendre comment Rhodes a rassemblé des alliés pour lutter contre le départ de Trump, menacé de provoquer une possible guerre civile «sanglante» et regretté que les Oath Keepers n’aient pas amené de fusils lors de l’assaut du 6 janvier.

Dans un geste peu commun, Rhodes et deux autres accusés se sont présentés à la barre des témoins pour leur défense, s’exposant ainsi à d’intenses interrogations de la part des procureurs. Rhodes a dit aux jurés qu’il n’y avait pas de plan pour attaquer le Capitole et a insisté sur le fait que les manifestants qui sont entrés dans le bâtiment l’ont fait de leur propre chef.