Un ancien chef du groupe d'extrême droite Proud Boys a été condamné jeudi à 15 ans de prison pour avoir dirigé une attaque contre le Capitole américain afin d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden après l'élection présidentielle de 2020.

Zachary Rehl a été vu en vidéo en train de pulvériser un irritant chimique sur des agents des forces de l'ordre devant le Capitole le 6 janvier 2021, mais il a régulièrement menti au sujet de cette agression lorsqu'il a témoigné lors de son procès, ont déclaré les procureurs fédéraux.



Les procureurs avaient recommandé une peine de 30 ans de prison pour Rehl, qui a aidé à diriger des dizaines de membres et d'associés des Proud Boys lors de leur marche vers le Capitole le 6 janvier. Rehl et d'autres membres des Proud Boys ont rejoint la foule qui a franchi les lignes de police et contraint les législateurs à fuir, perturbant la session conjointe du Congrès chargée de certifier la victoire électorale de Biden, un démocrate.

Le juge qui a condamné Rehl a également condamné jeudi l'organisateur des Proud Boys, Joseph Biggs, à 17 ans de prison. Le juge de district américain Timothy Kelly condamnera séparément trois autres membres des Proud Boys reconnus coupables par un jury en mai à l'issue d'un procès de quatre mois à Washington qui a mis en lumière l'adhésion des extrémistes d'extrême droite aux mensonges de Trump, un républicain, selon lesquels l'élection de 2020 lui avait été volée.

Enrique Tarrio, un résident de Miami qui était le président national et le chef principal des Proud Boys, doit être condamné mardi. Sa condamnation a été reportée du mercredi à la semaine prochaine car le juge de district américain Timothy Kelly était malade.

Tarrio n'était pas à Washington le 6 janvier. Il avait été arrêté deux jours avant l'émeute au Capitole pour avoir vandalisé une bannière Black Lives Matter lors d'un rassemblement antérieur dans la capitale nationale, et il avait obtempéré à l'ordre du juge de quitter la ville après son arrestation. Il avait choisi Biggs et Ethan Nordean, président du chapitre des Proud Boys, pour être les dirigeants du groupe sur le terrain en son absence, ont déclaré les procureurs.

Rehl, Biggs, Tarrio et Nordean ont été reconnus coupables d'accusations, notamment de conspiration séditionniste, une infraction rare datant de l'ère de la guerre civile. Un cinquième membre des Proud Boys, Dominic Pezzola, a été acquitté de conspiration séditionniste mais reconnu coupable d'autres accusations graves.

Les procureurs ont également recommandé des peines de prison de 33 ans pour Tarrio et Biggs, de 27 ans pour Nordean et de 20 ans pour Pezzola. Nordean et Pezzola doivent être condamnés vendredi.

Biggs, d'Ormond Beach, en Floride, a admis devant le juge lors de son audience de condamnation qu'il avait «fait une erreur» le 6 janvier, mais il a blâmé le fait d'avoir été «séduit par la foule» de partisans de Trump devant le Capitole, et a déclaré qu'il n'était pas une personne violente ni «un terroriste».

«Ma curiosité a pris le dessus, et je devrai vivre avec cela pour le reste de ma vie», a-t-il dit, affirmant qu'il n'avait pas «de haine dans le cœur» et ne voulait pas faire de mal aux gens.

Les avocats de la défense ont soutenu que le ministère de la Justice rendait injustement leurs clients responsables des actes violents d'autres personnes parmi les partisans de Trump présents au Capitole.

Plus de 1100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés à l'émeute au Capitole. Plus de 600 d'entre elles ont été reconnues coupables et condamnées.