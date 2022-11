Le nombre de personnes touchant des prestations régulières d'assurance-emploi a chuté de 27 000 au pays en septembre dernier, indique Statistique Canada jeudi.

Il s'agit d'une diminution de 5,6 % et le nombre total de prestataires atteint désormais 455 000 à l'échelle nationale.

Statistique Canada soutient que le niveau actuel de prestataire est semblable à celui observé en février 2020 (447 000), «avant la pandémie de COVID-19».

Toutes les provinces ont enregistré une baisse, dont les plus fortes proportionnelles sont répertoriées au Nouveau-Brunswick (-19,7 %; -7 000), en Nouvelle-Écosse (-11,5 %; -3 000) et au Manitoba (-10,2 %; -2 000).

Le Québec indique pour sa part un recul de 11,5 % des demandes de prestation.

Ce sont les secteurs du transport, la machinerie et les domaines apparentés (-9 000; -5,6 %;) ainsi que celui de la vente et des services (-8 000; -11,3 %) qui ont eu la diminution la plus marquée, précise Statistique Canada.

On explique la diminution en raison des personnes «qui retournent au travail, celles qui ont épuisé leurs prestations régulières et celles qui ne touchent plus de prestations pour d'autres raisons.»