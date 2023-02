Tanvir Singh, qui avait sauvagement attaqué une fillette de 10 ans à Pointe-aux-Trembles en mars 2022, a été condamné à purger une peine à l’Institut Philippe-Pinel.

C’est ce qu’a confirmé la procureure de la Couronne, Me Annabelle Sheppard, auprès de Noovo Info.

À lire également: Attaque d'une fillette: Tanvir Singh jugé non criminellement responsable

Le juge a déclaré Tanvir Singh comme étant un accusé à haut risque mardi, à la suite d'une évaluation psychiatrique. Il sera donc en détention stricte pour une durée indéterminée.

«Il n'y a pas de sorties et on ne prévoit pas de séjours à l'extérieur pour lui, sauf pour des raisons médicales ou pour des [traitements] et l'accusé [devra être] escorté par une personne autorisée à cette fin», a mentionné Me Sheppard.

Singh avait déjà été déclaré non criminellement responsable de ses gestes en raison de ses troubles mentaux en juillet dernier. La Couronne avait par la suite déposé une demande d'évaluation psychiatrique pour statuer si Tanvir Singh devait être considéré ou non comme «un accusé à haut risque».



Rappelons qu'en mai dernier, les experts avaient soumis leurs conclusions au tribunal après avoir évalué Tanvir Singh pendant plusieurs semaines.

L'homme de 21 ans souffre de troubles mentaux, ce qui le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte au moment des faits reprochés, selon l’article 16 du Code criminel.

Il faisait face à quatre chefs d’accusation.

Avec des informations d'Audrey Bonaque et Marie-Pier Boucher, Noovo Info.