L'un des deux suspects des attaques meurtrières en Saskatchewan a été retrouvé mort, tandis que l'autre est toujours porté disparu, selon les dernières informations de la GRC.

Le suspect qui a été retrouvé mort est Damien Sanderson. Son corps a été découvert à l'extérieur dans une zone herbeuse sur le territoire de la nation crie James Smith.

«Le corps (de M. Sanderson) a été retrouvé à l'extérieur dans une zone très gazonnée à proximité d'une maison qui faisait l'objet d'une enquête», a déclaré aux journalistes Rhonda Blackmore, commissaire adjointe de la GRC en charge de la Saskatchewan.

La police a déclaré qu'il avait des blessures visibles qu'il ne s'était pas infligées lui-même.

On ne peut pas préciser si l'autre suspect, son frère Myles Sanderson, est impliqué dans la mort de Damien, dit-on du côté de la GRC, qui n'a pas non plus déterminé la cause de son décès.

«Nous ne pouvons pas dire avec certitude comment Damien est décédé.» Elle a refusé de donner plus de détails sur la mort de Damien Sanderson.



Plus tôt dans la journée, les autorités avaient annoncé que les suspects se sont déplacés dans le secteur de l'avenue Arcola à Regina, vers 11h45. Selon les dernières informations de la police de Regina, qui datent d'une journée, Myles se trouverait toujours en liberté, pourrait être blessé et pourrait se trouver à Régina.

«(Il) a peut-être subi des blessures. Cela n'a pas été confirmé, mais nous voulons que le public le sache, car il est possible qu'il ait besoin d'attention médicale, a indiqué Mme Blackmore. Même s'il est blessé, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas encore dangereux.»



La police de Regina et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) ont rassemblé leurs forces pour essayer de retrouver les deux suspects respectivement âgés de 31 et 30 ans — qui étaient considérés comme armés et dangereux.

Un nouveau groupe d'enquêteurs et chefs de police a été dépêché sur le terrain pour poursuivre les recherches, a indiqué le chef de police de Regina, Evan Bray.

Selon la GRC, 11 personnes ont été tuées et 19 autres ont été envoyées à l'hôpital à la suite de plusieurs attaques au couteau survenues sur le territoire de la nation crie James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon.

Rhonda Blackmore, commandante de la GRC en Saskatchewan, a confirmé que Damien et Myles sont des frères.

En hommage aux victimes, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la mise en berne du drapeau de la Tour de la Paix lundi et mardi.

Aujourd’hui et demain, le drapeau de la Tour de la Paix sera mis en berne – en mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors des attaques survenues hier en Saskatchewan et en solidarité avec toutes les personnes touchées par cette violence. Tous les Canadiens sont là pour vous. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 5, 2022

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lors d'un point de presse distinct que «le gouvernement fédéral continuera d'être là avec les ressources nécessaires immédiatement, mais aussi pour la guérison et le travail que nous aurons à faire ensemble dans les mois et les années à venir». Il a incité la population à suivre les directives des autorités locales et à communiquer toute information pertinente au 911.

En solidarité avec les victimes et leurs proches, «les drapeaux des édifices fédéraux en Saskatchewan ont été mis en berne», a-t-il dit. Il a aussi indiqué avoir discuté avec les dirigeants de la nation crie de James Smith et avec le premier ministre de la province, Scott Moe.

La province et ses voisines en alerte

Les résidents des provinces voisines de l'Alberta et du Manitoba ont été avertis de surveiller le fugitif toujours en liberté. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils recevaient de l'aide de la GRC dans ces provinces et d'autres services de police.

La GRC indique également que Myles Sanderson et Damien Sanderson avaient été visés par trois chefs d'accusation soit meurtre au premier degré, tentative de meurtre et pour s'être introduits par effraction dans une résidence. Un mandat d'arrêt a été émis par la GRC.

L'alerte concernant des personnes dangereuses a été prolongée et les agents utilisent toutes les ressources pour retrouver l'homme.

Pour l'instant, la police n'a pas retrouvé le Nissan Rogue qui porte une plaque d'immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI.

Lundi après-midi, la GRC a publié une autre alerte de personne dangereuse à la suite d'une fusillade à 200 kilomètres à l'ouest sur la Première Nation de Witchekan Lake. Cependant, les autorités ont déclaré que cela n'était pas censé être lié aux attaques à l'arme blanche.

La nation Crie de James Smith a été fermée au public en raison d'une forte présence policière et certains journalistes ont été priés de partir.

Les rues de Weldon étaient presque désertes, les portes fermées et les rideaux tirés, alors que la police patrouillait dans la zone. De nombreux résidents ont refusé les entrevues avec les médias.

Ruby Works s'est arrêté pour déposer des fleurs devant la maison de l'une des victimes, identifiée par plusieurs résidents comme étant Wes Petterson, 77 ans.

Plus tôt, Doreen Lees, une résidente de Weldon âgée de 89 ans, a déclaré qu'elle et sa fille pensaient avoir vu l'un des suspects lorsqu'une voiture a foncé dans sa rue tôt dimanche.

Doreen Lees a raconté qu'un homme s'était approché d'eux et avait dit qu'il était blessé et qu'il avait besoin d'aide, mais il s'est enfui lorsque sa fille a dit qu'elle appellerait à l'aide.

«Il ne voulait pas montrer son visage. Il avait une grande veste sur le visage. Nous avons demandé son nom et il a en quelque sorte marmonné son nom deux fois et nous n'avons toujours pas pu l'obtenir, a-t-elle mentionné. Il a dit que son visage était tellement blessé qu'il ne pouvait pas le montrer.»

Mme Lees a dit qu'elle était inquiète et a commencé à le suivre, mais sa fille lui a demandé de revenir à la maison.

Avec les informations de la Presse canadienne.