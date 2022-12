Un homme de Winnipeg qui a attendu des mois pour une chirurgie du cancer de la prostate doit maintenant attendre encore plus longtemps.

Ce texte est une traduction d'un article de Michelle Gerwing de CTV News.

David Gaboury a déclaré à CTV News qu'il avait subi sa prostatectomie, une procédure au cours de laquelle la prostate est partiellement ou entièrement enlevée, le vendredi 16 décembre 2022, pour la faire annuler à la toute dernière seconde. Il a dit que dire qu'il était déçu est un euphémisme.

«Emotionnellement, je suis épuisé par cela, il n'y a pas d'autre moyen de le décrire», a déclaré M. Gaboury.

M. Gaboury a reçu un diagnostic de cancer de la prostate il y a six mois. Il a dit que le cancer avait été détecté très tôt, mais son médecin lui avait dit qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour le traiter. En octobre, on lui a donné la date de sa chirurgie du 16 décembre et M. Gaboury s'était préparé pour la journée depuis.

Longue attente

Il a dit qu'il s'était rendu à l'hôpital Grace pour la procédure quelques heures avant l'heure de début prévue, que les préparatifs avaient commencé et qu'on lui avait dit qu'il recevrait une intraveineuse.

«J'ai attendu et attendu que l'intraveineuse arrive et trois heures plus tard, ils sont revenus pour me dire: "Eh bien, vous n'allez pas recevoir l'intraveineuse parce que votre opération a été annulée faute de lits"», a expliqué M. Gaboury.

M. Gaboury a déclaré qu'il était choqué d'apprendre qu'il n'y avait pas de lit réservé pour lui puisque son opération n'était pas élective et qu'elle était prévue des mois à l'avance.

«Il y a forcément des choses qui ne peuvent pas être planifiées, mais il ne semble tout simplement pas y avoir la capacité de répondre à cette exigence et de continuer à faire leurs chirurgies régulièrement programmées», a-t-il déclaré.

Préoccupant

Un porte-parole de Shared Health a déclaré à CTV News qu'il peut comprendre que tout report de chirurgie est préoccupant pour les patients et leurs familles, en particulier pour ceux qui souffrent de cancer.

«C'est pourquoi les chirurgies du cancer continuent d'être prioritaires pour le programme chirurgical du Manitoba, comme elles l'ont été tout au long de la pandémie», lit-on dans la réponse écrite.

Le porte-parole a également déclaré que les reports de chirurgies contre le cancer sont extrêmement rares, trois ayant eu lieu à l'hôpital Grace au cours des sept derniers mois. Ils ont expliqué que cela se produisait parfois pour diverses raisons, telles que la disponibilité du personnel et des lits, la condition physique des patients et une augmentation inattendue des chirurgies d'urgence – la dernière ayant eu lieu vendredi dernier au Grace.

«Il y a eu plus de 10 admissions de patients en urgence pour une intervention chirurgicale à l'hôpital vendredi. En conséquence, toutes les procédures électives sauf une ont été reportées ce jour-là afin de maintenir la capacité d'hospitalisation de l'hôpital, les chirurgiens du Grace se concentrant sur les patients en urgence et les personnes atteintes de cas de cancer urgents», indique le communiqué.

Généralement, un report d'un cas de cancer ne se produirait qu'après consultation avec le chirurgien du patient et le responsable du site pour la chirurgie et les deux devraient convenir que le report de la chirurgie n'entraînerait pour le patient aucun résultat médical négatif à long terme. Toute intervention chirurgicale retardée contre le cancer serait normalement reportée de toute urgence en consultation avec le chirurgien du patient.

M. Gaboury garde son sac d'hôpital inutilisé emballé même s'il ne sait pas quand son opération sera reportée.

Son inquiétude est que le cancer puisse se propager avant que ce jour n'arrive.

«Je pense que cela doit être abordé non seulement pour moi mais en général», a-t-il déclaré. «Combien d'autres vont être annulés et quel sera l'effet sur la santé des gens ?»