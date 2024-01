Cat Janice offre à son fils de sept ans un cadeau pour se souvenir d'elle : une dernière chanson.

La chanteuse de 31 ans de Washington, D.C., a été diagnostiquée avec une tumeur maligne rare appelée sarcome en 2021. Depuis, Janice a mené une lutte acharnée contre le cancer, qu'elle a relatée sur les réseaux sociaux. Le 15 janvier, la chanteuse a annoncé que son cancer avait progressé et qu'elle était désormais en soins palliatifs, incapable d'utiliser sa voix.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Malgré cette nouvelle décourageante, Janice a sorti Dance You Outta My Head, une chanson disco-pop, le 19 janvier. Quelques jours plus tard, le titre s'est classé au septième rang mondial sur iTunes et a récolté un demi-million de streams sur Spotify.

Sur Instagram, Janice a écrit qu'elle était «complètement choquée» par l'accueil réservé à sa chanson. «Je me suis réveillée parce que ma pompe à médicaments émettait des bips et j'ai vérifié mon téléphone pour être témoin de ce miracle absolu de Dieu qui m'a sauvé la vie pendant quelques jours pour me montrer sa puissance et son incroyable maître de paix et de confiance dans ma vie», a-t-elle écrit.

Le 10 janvier, Janice est entrée aux soins palliatifs après avoir eu des difficultés à respirer dans l'unité de soins intensifs, selon People. La chanteuse a ensuite transféré la propriété de toutes ses chansons à son fils Loren, qui recevra tous les revenus du streaming.

Cinq jours plus tard, Janice a déclaré dans une légende TikTok qu'elle voulait que sa «dernière chanson» apporte de la joie et du plaisir, ajoutant que c'est tout ce qu'elle a toujours voulu à travers sa bataille contre le cancer.

«Ma dernière joie serait que vous préenregistriez ma chanson Dance You Outta My Head dans ma bio et que vous la diffusiez en streaming parce que tous les bénéfices vont directement à mon petit garçon de sept ans que je laisse derrière moi», a également déclaré Janice dans un message sur TikTok.

Dans une interview accordée à People, Janice a déclaré que l'idée de Dance You Outta My Head lui était venue au printemps dernier, alors que Loren et elle se promenaient dans la voiture et profitaient du beau temps.

«Dancing on the edge of disaster makes my heart beat faster», dit-elle dans la chanson, un passage qui pourrait être traduit par : «Danser au bord du désastre fait battre mon cœur plus vite.»