La prudence est de mise en raison de la chaleur accablante dans plusieurs régions du Québec.

Trois travailleurs ont perdu la vie depuis cinq ans en raison de la chaleur. Uniquement l'an dernier, 17 employés ont subi des lésions professionnelles à des degrés divers (étourdissement, évanouissement, etc).

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a mandaté des équipes d'inspecteurs pour encadrer et surveiller les travaux sur les chantiers extérieurs et autres secteurs à risque. Cela inclut les classes où les enseignants et élèves suffoquent lorsque le temps chaud s'amène. «Il est recommandé de ventiler les locaux le plus possible, de réduire le soleil avec des rideaux ou des stores. Il est important de bien s'hydrater, tout en portant des vêtements légers et de rester le plus à l'ombre possible», suggère Émilie Marcotte, porte-parole de la CNESST.

L'employeur a aussi des responsabilités. Il doit notamment s'assurer que les travailleurs prennent des pauses dans des endroits climatisés ou à l'ombre. Il doit fournir de l'eau fraîche en quantité suffisante et il est important d'ajuster le rythme de travail en fonction de la température.

Le printemps 2023 passera à l'histoire

Des records de chaleur ont été établis mercredi dans plusieurs villes des Laurentides, de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Par exemple, à Gaspé, 32,6 degrés Celsius ont été enregistrés alors que le précédent record était de 26,5 degrés en 1992.

Si la tendance se maintient, le mercure pourrait grimper jusqu'à 33 degrés à Montréal ce jeudi ce qui serait une marque sans précédent.

Ce temps chaud arrive alors qu'il y a quelques jours à peine, de la neige tombait dans le parc des Laurentides et que les vignerons de l'Estrie, des Laurentides et de l'Outaouais devaient se battre pour protéger les vignes en danger en raison du gel.

À noter que l'été arrivera officiellement le 21 juin à 10h57.