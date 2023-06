L'importante opération policière dédiée à la lutte au trafic de stupéfiants lancée jeudi matin dans plusieurs territoires de la Rive-Nord de Montréal ainsi qu’à Montréal et à Vaudreuil-sur-le-Lac, en Montérégie, aura permis l'arrestation de 17 personnes.

Ces arrestations découlent de perquisitions menées par l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord le 2 novembre 2021 et le 23 mars 2022. L'opération policière a mobilisé plus de 80 policiers des postes des différentes unités de la Sûreté du Québec et de différents services de police municipaux.

Voici la liste des personnes arrêtées :

Martin Dazé, 36 ans

Timothy Taylor, 44 ans

Patrick Brière, 46 ans

Marc-André Joannette-Casimir, 40 ans

Danny Legault, 50 ans

Damien Néron-Lacroix, 32 ans

Marc-André Hamel, 36 ans

Henriette Aoun Abou-Arrage, 70 ans

Roula Barak, 50 ans

Samira Oarab, 41 ans

Ghizlane Ouarab, 38 ans

Abdelilah Et-Taib, 26 ans

Konstantinos Stathopoulos, 31 ans

Luis-David Roy-De-Rodriguez, 30 ans

Cedrik Cazzetta-Parent, 30 ans

Christian Rufiange, 39 ans

Sandra Abou-Arrage, 42 ans

Les suspects ont comparu au palais de justice de Laval pour répondre à des accusations de complot, de trafic de substances, de possession en vue du trafic, de possession de substances et possession d’armes prohibées, d'entreposage négligent d’arme à feu et de possession de biens criminellement obtenus. Tous ces suspects seront libérés sous conditions.

La police croit que certains de ces suspects appartiennent au crime organisé.

Des mandats d'arrestation ont été lancés pour retrouver deux autres suspects, soit Steve Abou-Arrage, 51 ans et Andy Abou-Arrage, 30 ans.

Des saisies importantes

Depuis le début de l’enquête, les opérations policières liées à ce dossier ont permis la saisie de diverses drogues, dont 104 kilos de cocaïne, plus de 90 lbs de cannabis et plus de 2 600 comprimés de méthamphétamines.

Les policiers ont également mis la main sur des armes, soit deux pistolets avec des chargeurs de grande capacité, un pistolet de type .45 chargé, trois armes longues, deux silencieux et trois chargeurs.

Les diverses saisies incluent également deux presses à kilogramme de cocaïne, plus de 195 000 dollars en argent canadien, de la comptabilité reliée au trafic, sept véhicules, huit Rolex et huit serveurs Bitcoin.

Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

Avec les informations de La Presse canadienne