Ce sont finalement 3145 candidates et candidats qui se sont inscrits à l’examen prévu le 18 septembre prochain afin d’effectuer l’examen permettant d’être admis à la profession infirmière.

Parmi les personnes inscrites, on dénombre 552 infirmières et infirmiers qui ont reçu un diplôme hors du Canada (IDHC).

Au moins 4094 candidates qui ont été convoquées à l'examen du 18 septembre prochain. Parmi elles, 949 personnes ont décidé de passer leur tour. Ce taux d'abstention de 23 % représente une légère hausse par rapport au printemps dernier.

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) avait entamé une réflexion afin de changer le format de l'examen en réponse à un rapport critique de la part du commissaire à l’admission aux professions.

L'un des scénarios prévoyait tenir une dernière épreuve avec le format de l'OIIQ le 18 septembre 2023, avant de changer de mouture au printemps 2024 pour le format américain.

Cette option ne serait plus dans les cartons, selon les informations obtenues par La Presse canadienne. L'Office des professions serait loin d'être enchanté par l'idée d'adapter l'examen américain connu sous l'acronyme NCLEX-RN.

Des mesures pour accompagner les candidates et candidats

L'OIIQ mentionne toutefois que des mesures afin d'aider les candidats à bien se préparer à l'épreuve ont été créées. Parmi celles-ci, on indique que l'accès outils de préparation à l’examen est gratuit. On souligne aussi la création d'un programme d’accompagnement, «conçu spécialement à l’intention des IDHC».

«Ces mesures témoignent du fait que l’OIIQ a à cœur de remédier le plus rapidement et efficacement possible aux enjeux soulevés par le Commissaire à l’admission aux professions en lien avec le taux de réussite à l’examen professionnel infirmier», a expliqué le président de l’OIIQ, Luc Mathieu.

Dans son rapport sur le fiasco du faible taux de réussite à l’examen de l’OIIQ de septembre 2022, le commissaire à l’admission aux professions avait soulevé des failles et des faiblesses méthodologiques. Il offrait également des pistes de solution pour améliorer l’outil, puis il mettait en garde contre la tentation d’importer un format étranger.

Avec des informations d'Ugo Giguère, La Presse canadienne