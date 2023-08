Les fortes pluies de mousson ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la région himalayenne de l'Inde, faisant au moins 33 morts et de nombreuses autres personnes prises au piège, d'après les autorités lundi.

Une averse torrentielle dans le district montagneux de Solan, dans l'État de l'Himachal Pradesh, a tué neuf personnes au cours de la nuit de dimanche à lundi, et douze personnes sont mortes après deux glissements de terrain à Shimla, la capitale de l'État, ont indiqué les autorités à l'agence de presse Press Trust of India (PTI).



Quatre autres personnes ont été tuées par de fortes pluies et un glissement de terrain dans le district de Hamirpur, dans l'État, ont-elles ajouté.

Le ministre en chef de l'État, Sukhvinder Singh Sukhu, a déclaré que les sauveteurs de Shimla s'efforçaient de dégager les débris et d'aider les personnes encore coincées.

Les averses torrentielles sont monnaie courante dans les régions himalayennes, mais les experts se disent alarmés par l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes dans la région.

Elles ont lieu lorsque des précipitations de plus de 10 centimètres tombent dans un rayon de 10 kilomètres carrés en l'espace d'une heure. Ces tempêtes peuvent provoquer d'importantes inondations et des glissements de terrain et affecter des milliers de personnes dans les régions montagneuses de l'Inde.

À Solan, des maisons ont été emportées et des routes inondées par les pluies incessantes, a rapporté la police à l'agence de presse PTI.

À Shimla, les glissements de terrain ont provoqué l'effondrement d'un temple hindou.

Toutes les écoles et universités de l'État ont été fermées et plus de 700 routes inondées ont été fermées.

Le ministère indien de la météorologie a prévenu que des précipitations modérées à fortes frapperaient plusieurs parties de l'État lundi. Il avait diffusé une alerte rouge au cours du week-end pour des pluies diluviennes dans l'État voisin de l'Uttarakhand, où 60 personnes ont trouvé la mort dans les pluies de mousson cette saison, selon PTI.

En juillet, des pluies de mousson record ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans certaines régions du nord de l'Inde, notamment dans l'Himachal Pradesh, qui a été le plus touché.

Les catastrophes causées par les glissements de terrain et les inondations sont fréquentes dans le nord himalayen de l'Inde pendant la saison de la mousson, de juin à septembre. Les scientifiques affirment qu'elles sont de plus en plus fréquentes, car le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers dans cette région.

L'année dernière, des crues soudaines ont tué près de 200 personnes et emporté des maisons dans l'Uttarakhand.