Une nouvelle opération policière effectuée par divers corps policiers a mené à la perquisition de 53 véhicules volés, retrouvée dans la région du port de Montréal, a-t-on annoncé mardi.



Ces perquisitions ont été menées à terme grâce à une collaboration de l’Escouade régionale mixte (ERM), du Bureau du partenariat en enquêtes (BPE) de la Sûreté du Québec (SQ), plusieurs corps de police municipaux du Québec, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que la police provinciale de l'Ontario (OPP).

Les véhicules volés étaient cachés dans 26 conteneurs, qui ont aussi été perquisitionnés. Les voitures devaient être envoyés outremer.

On apprenait la semaine dernière que le gouvernement fédéral envisage de renforcer les sanctions criminelles pour ceux qui volent des voitures.

L'augmentation des vols au cours des dernières années est «alarmante», a affirmé le premier ministre Justin Tredeau devant cinq de ses ministres, des chefs de police, des responsables de l'industrie automobile et du secteur de l’assurance notamment lors d'un sommet contre les vols de voitures.

Un véhicule est volé «chaque cinq minutes» au pays, a illustré une dirigeante d'Équité Association, un organisme de prévention de la criminalité et de la fraude en matière d'assurance. Le crime est estimé à 1,2 milliard $ chaque année.

Au Québec, il y a eu «trois fois plus» de dossiers de vols de véhicules ouverts l'an dernier par rapport à 2019, a noté la directrice générale de la SQ, Johanne Beausoleil.

Elle a expliqué que le port de Montréal est «le lieu de transit privilégié» pour l'exportation des véhicules volés en Ontario et au Québec et que la majorité des véhicules volés sont expédiés vers l'Afrique et le Moyen-Orient.

Avec des information de la Presse canadienne