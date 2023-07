Les abonnés de Spotify Premium devront bientôt s’attendre à payer quelques dollars en plus afin de bénéficier des avantages de la plateforme de streaming musicale.

Déjà annoncé en 2022, Spotify a officialisé sa hausse de tarif pour tous ses abonnements «afin de pouvoir continuer à investir et à innover dans nos caractéristiques des produits, et de vous offrir la meilleure expérience possible», justifie-t-on.



Ainsi, l’abonnement individuel, connu sous le nom de Premium Solo, passera de 9,99 $/mois à 10,99 $/mois. Il s’agit d’une hausse de 10%.

En ce qui concerne l’abonnement pour les couples, Premium Duo passera de 12,99$ à 14,99$. Le forfait familial, pouvant regrouper six profils, et l’abonnement pour les étudiants afficheront des prix mensuels de 16,99$ et 5,99$, a révélé le géant suédois.

En avril 2023, Spotify avait atteint un nouveau sommet avec 515 millions d’utilisateurs sur sa plateforme.