Le nombre de Québécois en attente de certains types de chirurgie a atteint un niveau record, et une Montréalaise affirme que la longue attente a coûté la vie à son mari.

Sandra Pedersen dit que l'arbre de Noël est dressé pour ses six petits-fils, mais qu'elle ne fait pas la fête cette année. Elle pleure toujours son mari, Antonio Maggio, un homme qu'elle décrit comme le boute-en-train de la fête.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Il a lutté contre le cancer pendant plus de 20 ans, a subi trois cycles de chimiothérapie et l'a vaincu, avant de mourir le mois dernier, alors qu'il attendait une opération du cœur.

«Ils nous appelleront, ils nous appelleront, ils nous appelleront... ils ne nous ont jamais appelés», a rappelé Mme Pedersen dans une entrevue avec CTV News.

Il y a deux ans, M. Maggio a reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive et a dû subir un remplacement de la valve aortique au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Plus il attendait, plus son état s'aggravait.

«Il était chez lui, il était faible, il était découragé d'attendre au téléphone. Cela ne s'est jamais produit. Le téléphone n'a jamais sonné», a déclaré sa veuve dans une interview accordée à CTV News.

Ces temps d'attente ne cessent de s'allonger. Au Québec, plus de 164 000 personnes attendent pour des interventions chirurgicales non urgentes, comme des opérations du genou, de la hanche ou de la cataracte.

En outre, pour les chirurgies du cancer effectuées depuis le 1er avril, le temps d'attente moyen était de 48 jours à l'Hôpital général juif et de 49 jours à l'Hôpital royal Victoria. Pour ceux qui sont encore sur la liste, ces mêmes hôpitaux comptent plus de 20 % de patients qui attendent 57 jours.

«Les listes d'attente s'allongent», a déclaré le Dr Stanley Vollant, chirurgien digestif. Il explique qu'en raison du manque de personnel, les procédures ne cessent d'être repoussées.

«Il faut environ un an pour que les opérations soient effectuées. Je suis en train d'opérer des personnes que j'ai vues en novembre ou en décembre dernier».

Il ajoute que les grèves dans le secteur de la santé n'ont pas arrangé la situation, mais il soutient les infirmières, ce qui lui laisse souvent une décision difficile à prendre pour ses patients.

«J'ai dû y réfléchir à deux ou trois fois : si je retarde cette opération, y aura-t-il des conséquences?»

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, n'a pas répondu à une demande de commentaire de CTV News concernant les listes d'attente.

Cette situation laisse à Mme Pedersen un sentiment de tristesse teinté de colère.

«Est-ce que je sais s'il avait été opéré, s'il aurait survécu ? Personne ne le sait, mais il n'a jamais eu cette chance et c'est là que se trouve la colère», a-t-elle déclaré.

Son mari devait être opéré à la fin du mois de novembre, mais après deux ans d'attente, il est décédé deux semaines avant l'opération.