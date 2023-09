Carey Price est encore loin de penser à un éventuel retour au jeu. Le gardien du Canadien de Montréal est encore ennuyé par son genou.

Le joueur de 36 ans a rencontré les médias lors d'une conférence de presse afin d'annoncer son rôle d'ambassadeur pour la compagnie CFMOTO, une entreprise qui fabrique des véhicules tout terrain.



Price a confié être en mesure d'utiliser son genou dans des situations exigeantes, mais que les jours suivants, les efforts deviennent difficiles.

«Je me sens bien au jour le jour. Mais quand je fais certaines activités sur une base régulière, c'est un rappel que mon genou n'est pas en mesure de prendre la charge de travail d'une saison complète. J'ai encore beaucoup d'enflures. Je suis un joueur de hockey, je suis capable d'endurer l'inconfort. Je suis en mesure de jouer un match de balle-molle, mais mon genou est enflé pendant deux semaines après.»

Il a d’ailleurs profité du début des activités du CH pour rencontrer les médecins de l’équipe qui ont confirmé qu’il ne pourrait pas revenir au jeu à court terme.

Le gagnant des trophées Hart et Vézina en 2015 a avoué que sa vie a bien changé au cours des trois dernières années et qu’il en profite pour passer du temps avec ses proches.

«J’ai dû m’ajuster. Le point positif, c’est que je passe plus de temps avec ma famille, mais je m’ennuie de jouer au hockey. Ç’a été un élément important de ma vie pendant plus de 25 ans. Je m’ennuie définitivement de la compétition. L’énergie du Centre Bell, il n’y a rien qui peut remplacer ça, mais j’essaie de me concentrer sur le positif.»

De bons mots pour Montembeault

Questionné sur la situation des gardiens à Montréal, Price s’est dit encouragé par la tenue de Samuel Montembeault. «Il a une bonne fondation et une attitude irréprochable. Pour être gardien dans ce marché, tu dois avoir la bonne approche. Je crois qu’il l’a.»

Price s’est aussi prononcé sur le futur de l’équipe en mentionnant qu’il avait hâte de voir les jeunes joueurs de l’organisation atteindre leur plein potentiel.

Le gardien garde la porte ouverte à travailler pour l’organisation dans les prochaines années, dans un rôle à temps partiel.

«J’aime revenir ici et parler aux joueurs. J’ai vécu beaucoup de choses et j’ai de l’expérience dans le marché de Montréal. Je crois que je peux aider les jeunes joueurs.»

