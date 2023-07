Les perce-oreilles vous dérangent ? Vous n’êtes pas pas seul. Les experts avancent qu’il y a eu une augmentation des perce-oreilles à Montréal cet été en raison du temps pluvieux.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Bien que les perce-oreilles puissent être agaçants pour certains, les experts assurent qu’ils sont inoffensifs pour les humains.

«Si vous dérangez un perce-oreille, il arquera son extrémité abdominale et essaiera de vous pincer. Ces pinces ne sont pas assez fortes pour percer notre peau», a expliqué André-Philippe Drapeau Picard, entomologiste à l’Insectarium de Montréal.

En fait, les perce-oreilles ont des avantages potentiels pour vos cours.

«Ils sont surtout bénéfiques. Ils sont omnivores. Ils mangent donc de la matière en décomposition, et ils contribuent au cycle des nutriments. Ils peuvent aussi être des prédateurs, et donc ils se nourrissent de diverses choses comme des larves d'insectes, des œufs de limaces et des pucerons. Ils contribuent donc à la lutte antiparasitaire», a mentionné M. Drapeau Picard.

Cependant, les perce-oreilles pourraient être responsables de la dégradation de vos plantes. Si c'est un problème, M. Drapeau Picard a suggéré de rendre votre cour moins humide pour éviter d'avoir une abondance de perce-oreilles.

«Enlevez les choses qui la maintiennent humide, comme les bûches, par exemple. Le paillis aussi. On peut aussi utiliser des pièges en carton ou en papier journal. Vous pouvez le mouiller puis le laisser sur le sol pendant quelques jours. Et ils chercheront refuge à l'intérieur de ces pièges pendant la journée. Vous pouvez les vider de temps en temps pour vous débarrasser des perce-oreilles supplémentaires», a-t-il déclaré.

À Montréal, l'utilisation de pesticides dans votre cour est illégale si vous n'avez pas de permis. De plus, comme les perce-oreilles sont inoffensifs et que les réglementations sur les pesticides sont strictes dans la ville, ne vous attendez pas non plus à ce qu'un exterminateur vous aide à les éliminer.

«Ils sont surtout bénéfiques, alors il vaut mieux apprendre à vivre avec», a conclu M. Drapeau Picard.