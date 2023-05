Les animaux de compagnie ont le droit d’habiter dans les logements locatifs, dit Québec solidaire. Le responsable de QS en matière de Logement, Andrés Fontecilla, a présenté jeudi un projet de loi dans le but d’empêcher l’interdiction de nos amis à quatre pattes sur les baux de location.

«Trouver un logement qui accepte les animaux en pleine crise du logement, c'est devenu un vrai parcours du combattant, a déploré M. Fontecilla par voie de communiqué. C'est déjà particulièrement difficile cette année de trouver un logement abordable, ce l'est encore plus si on a un animal de compagnie.»



Aux yeux du député de Laurier-Dorion, il est inadmissible que des milliers de Québécois et de Québécoises soient dans l’obligation d’abandonner leur animal de compagnie pour pouvoir se loger, «alors que la solution est simple».

QS s’était engagé en mars à déposer le projet de loi visant à permettre les animaux domestiques dans tous les logements de la province avant la fin de la session parlementaire. S’il est adopté, le projet de loi 494 ferait en sorte que tous les nouveaux baux de location ne pourraient plus mentionner l’interdiction d’animaux de compagnie.

De son côté, la SPCA s’inquiète du nombre d’abandons dans la province depuis les dernières années. La Directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal, Me Sophie Gaillard, estime que le nombre pourrait augmenter à l’aube de la saison des déménagements.

«Ça fait plus de dix ans que nous nous battons pour faire invalider les clauses de baux résidentiels qui interdisent les animaux, a-t-elle lancé. C'est avec beaucoup d'espoir que nous donnons notre appui au projet de loi déposé ce matin par Québec solidaire.»

En juin 2022, une pétition de la SPCA demandant d'interdire les clauses de baux résidentiels contre les animaux de compagnie avait été déposée par QS à l’Assemblée nationale avait récolté 33 000 signatures. Cependant, cette initiative était «morte au feuilleton» dans la foulée des élections provinciales du 3 octobre.

QS invite la population à signer une lettre afin de demander à leur député de retirer les clauses pour interdire les animaux de compagnie dans les logements.